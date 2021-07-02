Названо новое число пациентов с коронавирусом в Бердске на 2 июля: Заражаются школьники и детсадовцы

Сюжет: Третья волна коронавируса
По данным оперативного штаба на 2 июля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 986 жителей. За прошедшие сутки взято 414 тестов. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 1815 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19.Всего в городе зарегистрировано 1922 случаев коронавирусной инфекции. В образовании: в школах города заболевших 2 ученика, 2 воспитанника и 1 сотрудник детского сада. На карантин по COVID-19 закрыты 2 группы ДС и 1 класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет.