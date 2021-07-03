Сильная магнитная буря 3 июля 2021: Как метеопатам выдержать 12-часовой магнитный шторм
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Сильная магнитная буря 3 июля 2021: Как метеопатам выдержать 12-часовой магнитный шторм

5:45:237/3/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Особенно сильно магнитные бури воздействуют на людей возраста 60+ и на молодежь до 20 лет. Но состояние здоровья не совсем правильно определять возрастом. Здоровый образ жизни значительно сдвигает возрастные рамки.

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Сегодня, 3 июля, в магнитном поле Земли с 9 часов утра до 9 часов вечера ожидается малая геомагнитная буря, сила колебаний которой составит 4 балла. Поздним вечером космическая погода будет благоприятной для метеопатов, небольшие возмущения в магнитном поле нашей планеты силой 2 балла будут практически не заметны и не повлияют на здоровье людей. Ранним утром 3 июля до 9 часов утра слабые возмущения такой же силы 2 балла могут вызвать у метеозависимых людей головокружения, слабость и недомогание. Солнце становится всё более активным, по прогнозам ученых Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца сильные магнитные бури на Земле начнутся с 8 июля, неделю в магнитосфере Земли будут греметь шторма различной силы.

Особенно сильно магнитные бури воздействуют на людей возраста 60+ и на молодежь до 20 лет. Но состояние здоровья не совсем правильно определять возрастом. Здоровый образ жизни значительно сдвигает возрастные рамки. Если у человека есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, если иммунная система ослаблена приемом антибиотиков и гормональных препаратов, если человек перенес тяжелую болезнь или сложную операцию, то перемены в космической погоде будут сильно отражаться на самочувствии. Здоровье нужно беречь смолоду и укреплять в течение жизни. Магнитные бури только осложняют имеющиеся у человека болезни и проблемы в здоровье.

Необходимо не идти на поводу у вредных привычек, лучше не курить и не употреблять алкоголь, чем потом лечить легкие и нервную систему, бороться с зависимостью от табака и алкоголя. Не трудно следовать умеренности в еде, не переедать на ночь, в меню включать полезные продукты, не злоупотреблять кофе и крепим чаем. Ожирение, сахарный диабет, болезни суставов очень непросто лечатся.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Ирина Андреевна, 46 лет:
- Сильно болит голова и сердце. Не хватает воздуха. Дышу с трудом. Устаю сильно и с трудом просыпаюсь.
Галина Петровна, 62 года:
- Скачет давление, неожиданно поднимается. Болит и кружится голова. Перед глазами всё плывёт, кажется, что потеряю сознание. Плохо сплю, мучает бессоница.
Анна Сергеевна, 57 лет:
- Ноет сердце, болит голова. Часто тошнит. Слабость и усталость просто преследуют. Настроение плохое, всё кажется бессмысленным и не нужным, апатия.

Что советуют врачи метеозависимым людям, чтобы легче перенести магнитную бурю?
- Строго выполнять режим дня, ложиться спать до полуночи и спать не менее 8 часов;
- Делать утреннюю гимнастику, много гулять на свежем воздухе, больше ходить пешком;
- Не переедать, больше пить воды, выбирать полезные продукты;
- Беречь нервную систему и психику, избегать стрессов, ссор и скандалов, быть оптимистом.
Если это невозможно в вашей жизни, то нужно менять свою жизнь.

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