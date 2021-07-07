Сильная магнитная буря 7 июля 2021 года: Что советуют метеопатам врачи накануне длительного геомагнитного шторма

Магнитные бури на Земле вызваны давлением на магнитосферу нашей планеты потоков солнечного ветра. Как известно, в результате вспышек на Солнце происходят выбросы огромного количества плазмы в космическое пространство с поверхности активной звезды.
5 июля на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X, это самый высокий класс, и в ближайшее время специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца обещают повторение выбросов с поверхности Земли. Как последствие солнечных вспышек, на Земле прогнозируется продолжительная магнитная буря - шесть дней население нашей планеты будет находиться под ударом стихии. Пока прогноз магнитного шторма затрагивает дни с 8 по 13 июля, при этом пик геомагнитного удара придется на 12 июля.
Сегодня, 7 июля, день накануне длительной магнитной бури. Как уверяют нас медики, 75% населения Земли являются метеопатами, эти люди подвержены влиянию переменчивой космической погоды. Гипертоники и гипотоники, астматики, люди, имеющие болезни сердечно-сосудистой системы, подростки с неустойчивой формирующейся психикой, люди с отклонениями в психике находятся в зоне риска в моменты магнитных бурь.
7 июля 2021 года обстановка в магнитном поле нашей планеты стабильная. Небольшие возмущения, связанные с предстоящим глобальным штормом, будут наблюдаться в течение дня. Максимальной силы магнитная буря достигнет в 15 часов и продлится до полуночи. Сила геоудара прогнозируется около 3 баллов.
В эти часы метеопаты могут замечать такие симптомы ухудшения состояния здоровья:
- Пропадает сон, снятся кошмары,
- Появляются сердечные боли,
- Наблюдаются резкие скачки давления,
- Возможны перепады настроения,
- Появляются головные боли,
- Болят суставы,
- Возникают трудности с дыханием.
Часто люди чувствуют ухудшение самочувствия за несколько дней до прогнозируемой даты магнитной бури, то есть реагируют на факт вспышки на Солнце. Магнитная буря - это стресс для организма, в кровь выбрасываются гормоны - адреналин, что снижает выработку мелатонина, гормона, защищающего организм от инфекций и отвечающего за биоритмы организма. Человек слабеет, быстро устает, тяжело приспосабливается к меняющейся в магнитный шторм космической погоде. Страдает и психика, появляются болезненные тревожные мысли, страхи и мании. Во время магнитных бурь значительно повышается вязкость крови, в результате замедляется кровоток, и меньше кислорода поступает в мозг, повышается риск образования тромбов.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Людмила Алексеевна, 49 лет:
- Сильно болит голова. Давление резко растет. Боюсь инсульта. Стараюсь поспать побольше.
Светлана Федоровна, 57 лет:
- Скачет давление. Иногда падает зрение. Учащается пульс. Появляются боли в сердце. Плохо сплю.
Анна Ивановна, 61 год:
- Кружится голова, если встаю резко, то могу сознание потерять. Пропадает память, забываю, где что лежит. Помогает душ и массаж.