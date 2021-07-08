ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?
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07.07
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ПЦР-тест на коронавирус в Москве: где сдать?

1:00:187/8/2021Фото: pixabay.com
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подзаг

тест
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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция прочно вошла в повседневность россиян. Подтвердить её отсутствие в организме может понадобиться в самых разных ситуациях: при поездке в чужой регион или страну, при посещении мероприятий и санаториев. Самым популярным способом с начала пандемии остаётся тестирование методом ПЦР или полимеразной цепной реакции.
Густонаселённая Москва стала зоной повышенного риска из-за возможности заразиться коронавирусом. Защитой людей от третьей волны заболевания призвана стать вакцинация. Но для формирования иммунитета понадобится несколько недель, за этот период вполне можно заболеть. Для собственной безопасности москвичам стоит знать, где можно сдать ПЦР-тест бесплатно.

Как работает тест?
Полимеразная цепная реакция как способ найти в организме возбудителя коронавируса используется в России больше года. Материалом служит небольшое количество слизи, собранное в носоглотке пациента при помощи длинной «ватной палочки».
В герметичной пробирке материал поступает в лабораторию, где его исследуют в несколько этапов. Обычно это занимает 2-3 дня.
Пробирки подвергаются череде быстрых изменений температуры. Белки, содержащиеся в пробе, поочерёдно денатурируются при нагревании до 94°C, соединяются при 54°C и удлиняются при 72°C. Цикл повторяется до 40-ка раз, чтобы скопировать как можно больше белковых цепочек с вирусного материала, если он присутствует в тесте.
По завершении температурных циклов, к материалу добавляют вещество-индикатор, которое изменит цвет при обнаружении РНК возбудителя коронавируса.

Экспресс-тест
Недавно получившие распространение экспресс-тесты позволяют за 15 минут определить, есть ли в пробе возбудитель коронавируса. Для этого циклы цепных реакций пропускают, оставляя только заключительный шаг исследования. Для этого используют более чувствительный индикатор, способный среагировать на мельчайшее количество вирусной РНК.

Где сдавать?
Количество точек в Москве, где можно сдать пробу для проведения ПЦР-теста, превышает 530. Стоимость исследования колеблется от 1000 до 5000 рублей в зависимости от лаборатории.
Сдать ПЦР-тест москвичи могут и бесплатно, если прикреплены к столичным поликлиникам. Записаться на тестирование можно через сайт своей поликлиники, выбрав из списка «Специализация врача» пункт «Мазок на COVID-19».
Оформленный в Москве полис ОМС позволяет бесплатно провериться и без поликлиники. Для этого можно отправиться в один из 207-ми пунктов тестирования. Их адреса и режим работы можно увидеть на карте по ссылке. Из них 45 предназначены исключительно для детей, остальные для взрослых.
Накануне тестирования нельзя пить, есть и курить в течение 2-х часов. С собой нужно иметь медицинский полис и паспорт. За результатом необязательно посещать пункт снова – он появится в электронной медкарте, которую можно заранее оформить здесь.

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