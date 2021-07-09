Медсестра вколола пациенту физраствор вместо вакцины

Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что медсестру, которая уколола вместо вакцины от коронавируса пациенту физраствор, уволят.
Медсестра будет уволена», — написал в своём Telegram-канале Шапша, отметив, что в тот же день вакцинация была произведена, а инцидент исчерпан.
Также губернатор рассказал, что послужило причиной принятия такого решения. По его словам, медсестра просто испугалась того, что второй компонент вакцины закончился, и поэтому она решила уколоть физраствор. А пациент, которому должны были поставить прививку, оказался родственником главного врача больницы. Но сейчас инцидент исчерпан, пациент получил вакцину.
Глава региона поручил главе областного Минздрава Константину Пахоменко провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.