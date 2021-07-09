Медсестра вколола пациенту физраствор вместо вакцины
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Медсестра вколола пациенту физраствор вместо вакцины

9:17:367/9/2021Фото: pixabay
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Она испугалась того, что второй компонент вакцины закончился.

Медсестра вместо прививки вколола физраствор
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о том, что медсестру, которая уколола вместо вакцины от коронавируса пациенту физраствор, уволят.

Медсестра будет уволена», — написал в своём Telegram-канале Шапша, отметив, что в тот же день вакцинация была произведена, а инцидент исчерпан.

Также губернатор рассказал, что послужило причиной принятия такого решения. По его словам, медсестра просто испугалась того, что второй компонент вакцины закончился, и поэтому она решила уколоть физраствор. А пациент, которому должны были поставить прививку, оказался родственником главного врача больницы. Но сейчас инцидент исчерпан, пациент получил вакцину.

Глава региона поручил главе областного Минздрава Константину Пахоменко провести инспекцию всех пунктов вакцинирования.

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