Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции
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Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции

2:20:047/9/2021Фото: Pxfuel
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Этому месяцу придается особая значимость в исламе. Он называется запретным. Это значит, что в это время строго запрещены войны и конфликты, плохие дела, совершение кровной мести.

коран
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11 июля 2021 года по мусульманскому лунному календарю наступает его последний месяц - Зуль-хиджа.

Буквально это название переводится, как хадж - это священное паломничество к святым местам, которое обязан хотя бы один раз в жизни совершить каждый правоверный мусульманин. Паломничество совершается в Мекку к Каабе - самому святому месте для мусульман. Хадж совершается по строгим правилам и с соблюдением всех традиций. Правильно совершенный хадж избавляет мусульманина от всех его грехов. Обязателен один хадж в жизни, но повторные хаджи не запрещены.

Этому месяцу придается особая значимость в исламе. Он называется запретным. Это значит, что в это время строго запрещены войны и конфликты, плохие дела, совершение кровной мести. Этот период строго должен пройти в мире со всеми.

Особо ценными считаются первые десять дней месяца, спустя которые у мусульман отмечается самый их главный и значимый праздник - Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения. Настоятельно рекомендуется мусульманам в этот период соблюдать пост и молиться как можно больше. От поста освобождаются те, кто совершает паломничество.

Девятый день месяца - это последний день хаджа. Мусульмане, совершающие хадж, должны в тот день совершить вукуф - стояние на горе Арафа. Те, кто не совершает хадж призываются к посту в этот день. Соблюдение поста сегодня обеспечивает прощение грехов за прошлый и будущий год. Этот день называют самым дорогим днем в году.

На десятый день месяца Зуль-хиджа, в 2021 году это 20 июля, мусульмане празднуют Курбан-байрам. Он длится 3 дня. До окончании праздника есть специальные требования к молитвам, которые должен соблюдать каждый мусульманин.

Празднование Курбан-байрама и жертвоприношение имеет свои четкие требования и правила, нарушать которые строго запрещается. Даже само жертвоприношение продумано до малейших мелочей. Нарушить их порядок нельзя.

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