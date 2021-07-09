Зуль-хиджа 2021: Дата начала особенного периода мусульман и традиции

11 июля 2021 года по мусульманскому лунному календарю наступает его последний месяц - Зуль-хиджа.
Буквально это название переводится, как хадж - это священное паломничество к святым местам, которое обязан хотя бы один раз в жизни совершить каждый правоверный мусульманин. Паломничество совершается в Мекку к Каабе - самому святому месте для мусульман. Хадж совершается по строгим правилам и с соблюдением всех традиций. Правильно совершенный хадж избавляет мусульманина от всех его грехов. Обязателен один хадж в жизни, но повторные хаджи не запрещены.
Этому месяцу придается особая значимость в исламе. Он называется запретным. Это значит, что в это время строго запрещены войны и конфликты, плохие дела, совершение кровной мести. Этот период строго должен пройти в мире со всеми.
Особо ценными считаются первые десять дней месяца, спустя которые у мусульман отмечается самый их главный и значимый праздник - Курбан-байрам или Праздник жертвоприношения. Настоятельно рекомендуется мусульманам в этот период соблюдать пост и молиться как можно больше. От поста освобождаются те, кто совершает паломничество.
Девятый день месяца - это последний день хаджа. Мусульмане, совершающие хадж, должны в тот день совершить вукуф - стояние на горе Арафа. Те, кто не совершает хадж призываются к посту в этот день. Соблюдение поста сегодня обеспечивает прощение грехов за прошлый и будущий год. Этот день называют самым дорогим днем в году.
На десятый день месяца Зуль-хиджа, в 2021 году это 20 июля, мусульмане празднуют Курбан-байрам. Он длится 3 дня. До окончании праздника есть специальные требования к молитвам, которые должен соблюдать каждый мусульманин.
Празднование Курбан-байрама и жертвоприношение имеет свои четкие требования и правила, нарушать которые строго запрещается. Даже само жертвоприношение продумано до малейших мелочей. Нарушить их порядок нельзя.