Где поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации
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Где поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации

12:38:577/10/2021,Анастасия СолодковаФото: Nso.ru
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Бердчане имеют возможность привиться не только в родном городе, но и в Новосибирске. Помимо поликлиник вакцинируют в торговых центрах и общественных местах.

Активно жители Бердска прививаются в мобильных пунктах
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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По данным на начало июля 2021 года Бердская ЦГБ организовала несколько пунктов вакцинации. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила главврач горбольницы Алла Дробинская.

По ее словам, вакцинация против новой COVID-19 проходит не только в поликлинических отделениях.

Поставить прививку в Бердске можно по следующим адресам:
ул. Пушкина, 172,
ул. Боровая, 109,
ул. Островского, 53,
ул. Новосибирская, 10 (Новый поселок),
в мобильных пунктах, открытых в торговых центрах «ГУМ» (ул. Лелюха, 28) и «Гермес» (ул. Красная Сибирь, 115).

Между тем, жители Бердска имеют возможность поставить прививку от коронавируса не только в родном городе, но и в Новосибирске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанин Евгений Балыбин не смог вакцинироваться в Бердске, но без проблем сделал это в ТЦ соседнего Академгородка.

Помимо поликлиник и мобильных пунктов вакцинации прививают в торговых центрах и общественных местах столицы Сибири. По последней информации регионального минздрава, таких пунктов сейчас 15.

Например, в «Аура» вакцинацию обеспечивает поликлиника №1. Заместитель главврача Анастасия Шуркевич рассказала, что медики готовы прививать здесь 200 человек в день, по живой очереди. Вакцинируют «Спутником V», который хранится при температуре –18 градусов, поэтому в пункте есть морозильная камера. Зоны ожидания, медосмотра и непосредственно вакцинации разделены ширмами.

При этом замминистра здравоохранения Алена Аксенова отметила, что не следует всем желающим привиться приходить именно в торговые центры и создавать огромные очереди.
- Во всех взрослых поликлиниках области открыты кабинеты, где можно привиться от коронавируса, предварительно записавшись, например, на портале Госуслуг. Таких кабинетов сейчас больше 100, - рассказала Аксенова.

Росздравнадзор, в свою очередь, отслеживает безопасность вакцин: все нежелательные реакции после вакцинации вводятся в систему контроля.
- Я авторитетно заявляю, что в Новосибирской области за весь период прививочной кампании нежелательных реакций на введение вакцин <против коронавируса> не зафиксировано. Встречаются обычные реакции – подъем температуры, ломота, но нежелательных, которые отличаются от тех, что указаны в инструкциях к препаратам, таких реакций мы не наблюдали. Уровень безопасности вакцин проверен, он максимальный, - рассказала Елена Хрусталева, руководитель Росздравнадзора Новосибирской области.

Адреса и график работы мобильных пунктов вакцинации в Новосибирской области:

ТЦ «МЕГА» (ул. Ватутина, 107) вторник-пятница – с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье – с 11.00 до 17.00, понедельник – выходной

ТЦ «Сан-Сити» (пл. Карла Маркса,. 7) ежедневно с 10.00 до 19.00

ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4) вторник-суббота – с 11.00 до 17.00, выходные – воскресенье, понедельник

ТК «Река»,(ул. Большевистская, 45/1) по будням с 11.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 15.00, выходной – воскресенье

ТЦ «Амстердам» (ул. Геодезическая, 4/1) ежедневно с 10.00 до 16.00

ТРЦ «Сибирский Молл» (Фрунзе, 238 3-й этаж) по будням с 14.00 до 19.00, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00

ТЦ «Аура» (ул. Военная, 5) ежедневно c 12.00 19.30

Зоопарк (территория автопарковки) по будням с 10.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00

Центральный рынок ( ул.Мичурина, 12 павильон продуктов) ежедневно с 09.00 до 15.00, выходной – воскресенье

Аптека № 6 (ул. Крылова, 15) по будням с 10.00 до 16.00

Травматологический пункт (ул. Героев Революции, 5) круглосуточно

«Матрешкин двор» (приемная Депутат Совета Депутатов г. Новосибирска, ул. Петухова, 95/1) понедельник-четверг – с 16.00 до 19.00

«Аптека № 11» (ул. Солидарности, 14) среда, пятница – с 14.00 до 17.00

«Леруа Мерлен» (ул.Мясниковой, 35) вторник, четверг – с 10.00 до 13.00

«Сибирская ярмарка» (ул. Красных зорь, 1/3) вторник, четверг – с 10.00 до 12.00

Гипермаркет «Лента» (ул. Кирзаводская, 1а) воскресенье-пятница – с 14.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 15.00, выходной – понедельник

Администрация Кировского района (ул. Петухова, 18) по будням с 14.00 до 16.00

Городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Петухова, 69) вторник-пятница – с 10.00 до 13.00

ТК «Орион» (ул. Петухова, 8) четверг, пятница – с 17.00 до 19.00

Гипермаркет «Лента» (ул. Петухова, 73) понедельник-пятница – с 17.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 13.00, выходной - воскресенье

ТЦ «Хилокский» (ул. Хилокская, 30) понедельник-суббота – с 10.00 до 13.00

ГУМ (Бердск, ул. Лелюха, 28, цокольный этаж) ежедневно с 14.00 до 20.00

ТЦ «Гермес» (Бердск, ул. Красная Сибирь, 115, 3-й этаж) ежедневно с 14.00 до 0.00

«Ярче!»( Линево, проспект Коммунистический, 1 Б) понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 14.00, выходной – воскресенье

Территория городского рынка (Черепаново ) суббота, воскресенье – с 9.00 до 14.00

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