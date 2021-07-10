Где поставить прививку от коронавируса в Бердске, рассказала главврач ЦГБ Алла Дробинская. Полный список пунктов вакцинации

По данным на начало июля 2021 года Бердская ЦГБ организовала несколько пунктов вакцинации. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщила главврач горбольницы Алла Дробинская.
По ее словам, вакцинация против новой COVID-19 проходит не только в поликлинических отделениях.
Поставить прививку в Бердске можно по следующим адресам:
ул. Пушкина, 172,
ул. Боровая, 109,
ул. Островского, 53,
ул. Новосибирская, 10 (Новый поселок),
в мобильных пунктах, открытых в торговых центрах «ГУМ» (ул. Лелюха, 28) и «Гермес» (ул. Красная Сибирь, 115).
Между тем, жители Бердска имеют возможность поставить прививку от коронавируса не только в родном городе, но и в Новосибирске. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", бердчанин Евгений Балыбин не смог вакцинироваться в Бердске, но без проблем сделал это в ТЦ соседнего Академгородка.
Помимо поликлиник и мобильных пунктов вакцинации прививают в торговых центрах и общественных местах столицы Сибири. По последней информации регионального минздрава, таких пунктов сейчас 15.
Например, в «Аура» вакцинацию обеспечивает поликлиника №1. Заместитель главврача Анастасия Шуркевич рассказала, что медики готовы прививать здесь 200 человек в день, по живой очереди. Вакцинируют «Спутником V», который хранится при температуре –18 градусов, поэтому в пункте есть морозильная камера. Зоны ожидания, медосмотра и непосредственно вакцинации разделены ширмами.
При этом замминистра здравоохранения Алена Аксенова отметила, что не следует всем желающим привиться приходить именно в торговые центры и создавать огромные очереди.
- Во всех взрослых поликлиниках области открыты кабинеты, где можно привиться от коронавируса, предварительно записавшись, например, на портале Госуслуг. Таких кабинетов сейчас больше 100, - рассказала Аксенова.
Росздравнадзор, в свою очередь, отслеживает безопасность вакцин: все нежелательные реакции после вакцинации вводятся в систему контроля.
- Я авторитетно заявляю, что в Новосибирской области за весь период прививочной кампании нежелательных реакций на введение вакцин <против коронавируса> не зафиксировано. Встречаются обычные реакции – подъем температуры, ломота, но нежелательных, которые отличаются от тех, что указаны в инструкциях к препаратам, таких реакций мы не наблюдали. Уровень безопасности вакцин проверен, он максимальный, - рассказала Елена Хрусталева, руководитель Росздравнадзора Новосибирской области.
Адреса и график работы мобильных пунктов вакцинации в Новосибирской области:
ТЦ «МЕГА» (ул. Ватутина, 107) вторник-пятница – с 12.30 до 19.30, суббота, воскресенье – с 11.00 до 17.00, понедельник – выходной
ТЦ «Сан-Сити» (пл. Карла Маркса,. 7) ежедневно с 10.00 до 19.00
ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4) вторник-суббота – с 11.00 до 17.00, выходные – воскресенье, понедельник
ТК «Река»,(ул. Большевистская, 45/1) по будням с 11.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 15.00, выходной – воскресенье
ТЦ «Амстердам» (ул. Геодезическая, 4/1) ежедневно с 10.00 до 16.00
ТРЦ «Сибирский Молл» (Фрунзе, 238 3-й этаж) по будням с 14.00 до 19.00, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00
ТЦ «Аура» (ул. Военная, 5) ежедневно c 12.00 19.30
Зоопарк (территория автопарковки) по будням с 10.00 до 20.00, выходные – с 10.00 до 15.00
Центральный рынок ( ул.Мичурина, 12 павильон продуктов) ежедневно с 09.00 до 15.00, выходной – воскресенье
Аптека № 6 (ул. Крылова, 15) по будням с 10.00 до 16.00
Травматологический пункт (ул. Героев Революции, 5) круглосуточно
«Матрешкин двор» (приемная Депутат Совета Депутатов г. Новосибирска, ул. Петухова, 95/1) понедельник-четверг – с 16.00 до 19.00
«Аптека № 11» (ул. Солидарности, 14) среда, пятница – с 14.00 до 17.00
«Леруа Мерлен» (ул.Мясниковой, 35) вторник, четверг – с 10.00 до 13.00
«Сибирская ярмарка» (ул. Красных зорь, 1/3) вторник, четверг – с 10.00 до 12.00
Гипермаркет «Лента» (ул. Кирзаводская, 1а) воскресенье-пятница – с 14.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 15.00, выходной – понедельник
Администрация Кировского района (ул. Петухова, 18) по будням с 14.00 до 16.00
Городская социальная продовольственная ярмарка (ул. Петухова, 69) вторник-пятница – с 10.00 до 13.00
ТК «Орион» (ул. Петухова, 8) четверг, пятница – с 17.00 до 19.00
Гипермаркет «Лента» (ул. Петухова, 73) понедельник-пятница – с 17.00 до 19.00, суббота – с 10.00 до 13.00, выходной - воскресенье
ТЦ «Хилокский» (ул. Хилокская, 30) понедельник-суббота – с 10.00 до 13.00
ГУМ (Бердск, ул. Лелюха, 28, цокольный этаж) ежедневно с 14.00 до 20.00
ТЦ «Гермес» (Бердск, ул. Красная Сибирь, 115, 3-й этаж) ежедневно с 14.00 до 0.00
«Ярче!»( Линево, проспект Коммунистический, 1 Б) понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 14.00, выходной – воскресенье
Территория городского рынка (Черепаново ) суббота, воскресенье – с 9.00 до 14.00