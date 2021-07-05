Точная причина смерти актера и режиссера Владимира Меньшова стала известна

В понедельник утром стало известно о кончине от COVID-19 российского и советского режиссера, актера, сценариста и продюсера Владимира Меньшова, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Он скончался на 82-м году жизни.
По информации Mash, окончательный диагноз, который привел кинематографиста к смерти — двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.
22 июня Меньшова на скорой увезли в клинику, после того, как прибывшие медики зафиксировали низкий показатель уровня кислорода в крови пациента — 89. Экстренная госпитализация была осуществлена в ГКБ №15, где он умер утром в понедельник, 5 июля. По информации СМИ, Меньшов еще в начале июня чувствовал себя плохо, но тест на ковид дал отрицательный результат.
Известно, что режиссер должен был выдвигаться в Государственную думу от партии «Справедливая Россия — За правду». Но, как заявил лидер партии Сергей Миронов, менять список кандидатов они не намерены.
Владимир Меньшов известен многими своими работами, фильм «Москва слезам не верит» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».