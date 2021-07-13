Платный общественный туалет в городском парке Бердска откроется летом-2021 за кинотеатром «Орион»

К концу лета в городском парке Бердска начнет функционировать общественный туалет, которого горожане ждут много лет. Он будет работать круглогодично, поскольку сам парк не закрывается в зависимости от времени года и в нем всегда есть люди.
- Я думаю, что к строительству туалета приступим на этой неделе. Он будет находиться за кинотеатром «Орион» - чуть по диагонали от дверей. Не в центре. Это будет капитальное отдельно стоящее здание, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 13 июля Оксана Михайловна.
По ее словам, подрядчик выбран еще в мае. Но работы затянулись, поскольку необходимо было сделать проект на подведение воды, канализации, электричества.
- Сейчас завершают все подготовительные работы, и к концу недели начнут, - отметила Мокриенко, подчеркнув, что за лето туалет построят.
На строительство паркового туалета было выделено 1,7 млн рублей из бюджета — с учетом проектирования. Оксана Мокриенко надеется, что к концу лета-2021 общественный туалет с отдельными кабинками для мужчин и женщин, а также маломобильных посетителей начнет работать. Строит компания «МодульСтрой».
Пока отдыхающие в парке горожане пользуются платным туалетом, относящемся к городку аттракционов. Но он не всегда открыт. О сооружении капитального в Бердске говорят много лет. Мэр Евгений Шестернин в 2020 году пообещал: туалет будет. Но строительство затянулось на год.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новый общественный туалет в бердском парке тоже будет платным. Тариф на посещение объявят ближе к открытию. Но бердчане рады - не придется больше метаться в поисках отхожего места.
Напомним, что в советское время в городском парке был «подземный» туалет, останки которого можно обнаружить в центре. Общественный санузел здесь был построен в 1984 году. Но из-за того, что его постоянно топило помещение пришло в негодность. И после экспертизы оно признано непригодным для эксплуатации.