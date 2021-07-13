Пособие от 8 до 16 лет: учтут ли пенсии и другие выплаты при расчете дохода - ПФР

Порядок учета пенсий и пособий, в том числе на детей, при установлении ежемесячных выплат будущим мамам и детям в возрасте от 8 до 16 лет (включительно), которых родители воспитывают в одиночку, имеет свои особенности, сообщает ПФР.
В связи с поступающими вопросами по порядку учета пенсий и иных выплат, в том числе на детей, при расчете среднедушевого дохода семьи разъясняем, что в доход учитываются пенсии, пособия, в том числе на детей, стипендии, а также суммы полученных на детей алиментов. При этом при установлении пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно) не учитываются ежемесячные выплаты с 3-х до 7 лет, а также пособия за прошлый период на ребенка с 8 до 17 (это будет актуально на следующий год при продлении выплаты) в отношении ребенка, на которого подается заявление на установление новой выплаты.
Обращаем также внимание, что при расчете среднедушевого дохода семьи для установления вышеуказанных выплат также не учитываются:
-суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
-ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
-суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет;
-единовременные страховые выплаты;
-государственная социальная помощь на основании социального контракта.
По утвержденным постановлением Правительства РФ Правилам среднедушевой доход семьи для получения права на новые выплаты не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе. В Новосибирской области этот показатель на 2021 год составляет 12 284 рубля на каждого члена семьи. Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки нуждаемости. Оценка нуждаемости подразумевает оценку не только доходов, но и имущества семьи, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные участки и т.д.