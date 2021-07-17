Подробности трагедии: Сбитый Mazda 5-летний мальчик умер в больнице, за рулем была студентка

Один из троих детей, которых накануне сбила женщина на "Мазде" в Москве, скончался в больнице, сообщила столичная ГИБДД в Telegram в субботу, 17 июля.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел днем 16 июля.
- На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Травмы, полученные детьми, разной степени тяжести, пятилетнего ребенка в медицинское учреждение доставили на вертолете — его состояние самое плачевное.
- По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, кома, мальчик четырех лет - перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в ведомстве.
На место прибыли сотрудники полиции. Также стало известно, что зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов направился на место происшествия.
Полиция возбудила уголовное дело по по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Позже выяснилось, что за рулем находилась 18-летняя студентка. Она была в трезвом состоянии. У погибшего мальчика был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом.
Как видно на видео, семья с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна машина остановилась на "зебре", а вторая ее объехали и сбила пешеходов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре" на самокате. За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин.