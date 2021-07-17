Подробности трагедии: Сбитый Mazda 5-летний мальчик умер в больнице, за рулем была студентка
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Подробности трагедии: Сбитый Mazda 5-летний мальчик умер в больнице, за рулем была студентка

8:42:067/17/2021Фото: Скриншот
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У погибшего мальчика был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом. В больнице находятся также 14-летний и 9-месячный дети, попавшие в аварию на "зебре".

В Москве скончался сбитый ранее студенткой ребенок

Один из троих детей, которых накануне сбила женщина на "Мазде" в Москве, скончался в больнице, сообщила столичная ГИБДД в Telegram в субботу, 17 июля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент произошел днем 16 июля.

- На улице Авиаторов, дом 5, по нерегулируемом пешеходному переходу переходили проезжую часть двое взрослых с тремя детьми. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Один ребенок находился в момент ДТП в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Травмы, полученные детьми, разной степени тяжести, пятилетнего ребенка в медицинское учреждение доставили на вертолете — его состояние самое плачевное.

- По предварительным данным, в результате ДТП дети получили травмы: мальчик пяти лет - перелом основания черепа, кома, мальчик четырех лет - перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. Девятимесячный ребенок также получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, - сообщили в ведомстве.

На место прибыли сотрудники полиции. Также стало известно, что зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов направился на место происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Позже выяснилось, что за рулем находилась 18-летняя студентка. Она была в трезвом состоянии.  У погибшего мальчика был перелом основания черепа, его доставляли в больницу санитарным вертолетом.

Как видно на видео, семья с тремя детьми, один из которых находился в коляске, переходила дорогу по пешеходному переходу. Одна машина остановилась на "зебре", а вторая ее объехали и сбила пешеходов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 июля в новосибирском Академгородке водитель на "Ауди" насмерть сбил 5-летнего мальчика, который переезжал дорогу по "зебре" на самокате. За рулем оказался замдиректора физматшколы при НГУ и бывший директор бердского КБУ Дмитрий Кожемякин.

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