Жизнь после смерти: Ученый объясняет, что происходит, когда вы умираете
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Жизнь после смерти: Ученый объясняет, что происходит, когда вы умираете

4:30:277/20/2021Фото: pxfuel.com
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Наблюдение за людьми - это не свидетельство загробной жизни, а, скорее, сканирование мозга как метод выживания.

руки, свет
Люди описывают ощущение яркого, теплого, гостеприимного света, который притягивает к себе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Всемирно известный врач открыл миру, что значит умереть, и сказал, что этот процесс «мирный» и «приятный».

Д-р Сэм Парниа, директор отдела интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка в Лангоне, Нью-Йорк, сказал, что умирать «очень удобно». И доктор сказал, что люди, которые были на грани смерти, иногда описывают встречи с умершими родственниками, но настаивают на том, что это ощущение не является свидетельством загробной жизни. Что касается физического процесса, доктор Парниа сказал в недавнем выступлении на Озе: «Смерть - это процесс, а не черно-белый момент", пишет express.co.uk.

Он добавил: «Конечным результатом является уменьшение количества кислорода, который попадает в мозг, когда мы собираемся умереть, и это приводит к отключению наших мозговых цепей, и мы теряем сознание по отношению к внешнему миру. Когда сердце останавливается, все жизненные процессы прекращаются, потому что кровь не попадает в мозг, почки и печень, и мы становимся безжизненными и неподвижными, и это время, которое врачи используют, чтобы определить время смерти».

Но доктор, автор нескольких исследований и книг на тему смерти, сказал, что существует психический процесс, который заставляет переживших околосмертные переживания снова жаждать смерти.

Доктор Парниа, спасший тысячи пациентов от края пропасти, сказал: «Когда мы умираем, этот опыт не является неприятным для подавляющего большинства людей. Для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы испытывали боль перед смертью, процесс смерти становится очень комфортным, очень блаженным и мирным. Люди описывают ощущение яркого, теплого, гостеприимного света, который притягивает к себе людей.

Они описывают ощущение переживания своих умерших родственников, как будто они пришли поприветствовать их. Они часто говорят, что не хотят возвращаться (к жизни) во многих случаях, это так удобно и как магнит, притягивающий их, что они не хотят возвращаться. Многие люди описывают ощущение отделения от самих себя и наблюдения за докторами и медсестрами, работающими с ними. Они могут слышать вещи и записывать все разговоры, которые происходят вокруг них. Некоторые из них описывают ощущение, когда они пересматривают все, что они сделали».

Тем не менее, доктор Парниа говорит, что этим реакциям есть научное объяснение, и говорит, что наблюдение за людьми - это не свидетельство загробной жизни, а, скорее, сканирование мозга как метод выживания.

Он сказал, что благодаря современным технологиям и науке «смерть не должна ограничиваться философией и религией, но ее можно исследовать с помощью науки».

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