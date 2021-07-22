Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет
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Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет

7:52:327/22/2021Фото: “Главные новости Ульяновска"
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Тело покойного облачается в специальный химпакет, погребение проходит без участия родственников.

Погребение умерших от коронавируса проходит без родственников
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В России продолжают массово гибнуть люди от заражения коронавирусом. В настоящее время третья волна находится в полном разгаре. Число смертей от коварной инфекции посчитать сложно — не каждый пациент умирает с подтвержденным диагнозом.

Погребение родственников, которые умерли от заражения, проходят не так, как обычные похороны. Тело погружается в специальный химпакет, в исключительных случаях в гроб монтируют вставки из оргстекла. Погребение производит специальная бригада, которая работает в индивидуальных средствах защиты. Родственники могут подойти к могиле после окончания работы бригады.

В Ульяновске водитель катафалка рассказал, что его телефон не справляется с количеством звонков, работа идет на износ.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с умершими от ковида в Бердске прощаются на расстоянии, гроб не открывают даже перед погребением.

Во избежание тяжелых последствий коронавируса необходимо сделать прививку. В России продолжается работа по вакцинации населения.

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