Как хоронят погибших от коронавируса: Прощания не будет

В России продолжают массово гибнуть люди от заражения коронавирусом. В настоящее время третья волна находится в полном разгаре. Число смертей от коварной инфекции посчитать сложно — не каждый пациент умирает с подтвержденным диагнозом.
Погребение родственников, которые умерли от заражения, проходят не так, как обычные похороны. Тело погружается в специальный химпакет, в исключительных случаях в гроб монтируют вставки из оргстекла. Погребение производит специальная бригада, которая работает в индивидуальных средствах защиты. Родственники могут подойти к могиле после окончания работы бригады.
В Ульяновске водитель катафалка рассказал, что его телефон не справляется с количеством звонков, работа идет на износ.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с умершими от ковида в Бердске прощаются на расстоянии, гроб не открывают даже перед погребением.
Во избежание тяжелых последствий коронавируса необходимо сделать прививку. В России продолжается работа по вакцинации населения.