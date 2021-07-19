Очередь в крематорий растянулась на 10 дней из-за коронавируса в Новосибирске: В день привозят по 60 гробов
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Очередь в крематорий растянулась на 10 дней из-за коронавируса в Новосибирске: В день привозят по 60 гробов

9:44:427/19/2021Фото: Wikimedia Commons
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Печи не справляются с потоком умерших, что и увеличило время ожидания кремации. Родственникам покойных даже не сообщают дату "похорон".

Ожидание кремации достигает 10 дней в Новосибирске
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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По словам родственников умерших в Новосибирске, очереди на кремацию достигли десяти дней.

Директор Новосибирского крематория Борис Якушин  рассказал, что случаи ожидания кремации до 10 дней случаются, но это редкость. В основном время в очереди составляет 2-4 дня.

В одной из ритуальных компаний рассказали, что в крематориях печи не справляются с потоком умерших, что и увеличило до недели время ожидания кремации.

- У людей истерия начинается со второго дня, потому что им нужно захоронить. Всем нужно быстрее, а как быстрее? Показывали, что в Питере 14 печей не справляются. Сотрудников крематория тоже можно понять: они же не сидят без дела, чай пьют, не справляются с таким объемом работы. Действительно, у нас были очереди 3-5 дней, а сейчас до 7, - сказал Якушин.

Ранее стало известно что у одной из жительниц города 8 июля скончался отец, который лежал в больнице. 9 июля дочь усопшего оформила заказ на кремацию, но ее до сих пор не провели.

По словам одного из работников крематория в день им привозят по 60 гробов, пишет НГС. По словам женщины, которая оформила заказ о дате кремации ей не сообщали во время оформления документов. Теперь она сожалеет, что не предала тело отца земле.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в крематориях Санкт-Петербурга скопились сотни гробов - умерших от коронавируса не успевают сжигать. Очереди возникли и в Новосибирске - из-за коронавируса и отпуска сотрудников крематория.

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