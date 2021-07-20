20 июля Курбан-Байрам: главные обязанности пред Аллахом в этот священный праздник и важные запреты дня
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20 июля Курбан-Байрам: главные обязанности пред Аллахом в этот священный праздник и важные запреты дня

11:20:457/20/2021Фото: pxhere
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В этот день обязательно нужно усердно молиться. Молитва должна быть искренней, идущей от сердца. Попросите здоровья родным и близким, простите тех, с кем находитесь в конфликте.

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Каждый год мусульмане празднуют одну из важнейших дат в календаре – Курбан-Байрам. У этого праздника нет какой-либо определенной даты, так как в исламе религиозные праздники привязаны к лунному календарю. Курбан-Байрам символизирует окончание священного паломничества к Мекке, и является памятью пророку Ибрахиму.

Что должен сделать в этот день каждый уважающий себя мусульманин, чтобы ему сопутствовала удача в течение следующего года. В первую очередь, в связи с пандемией коронавируса, медицинские работники рекомендуют по возможности оставаться дома. Но если человек решил отправиться в мечеть, то ему следует соблюдать все меры предосторожности. Какие-либо важные дела откладывают на другой день. Работу по дому осуществляют до обеда.

В этот день обязательно нужно усердно молиться. Молитва должна быть искренней, идущей от сердца. Попросите здоровья родным и близким, простите тех, с кем находитесь в конфликте.

На Курбан-Байрам приносят жертву Аллаху. Так ему отдают дань уважения и почести. В качестве жертвы подойдет баран, коза, корова или верблюд. Важно, чтобы возраст животных составлял от года до пяти лет.

Во время праздника мусульмане ходят в гости к друзьям, делают им подарки. Нельзя ни с кем ссориться или думать о ком-то плохо. Курбан-Байрам требует соблюдения того, чтобы пища была халяльной - то есть жертвенное мясо должно быть подготовлено со строгим соблюдением всех правил жертвоприношения.

Если есть непредвиденные обстоятельства, из-за которых не получается соблюсти все правила, нужно попросить у Аллаха прощения. Будьте в хорошем настроении на протяжении торжественных дней, и удача сама притянется в жизнь.

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