20 июля Курбан-Байрам: главные обязанности пред Аллахом в этот священный праздник и важные запреты дня

Каждый год мусульмане празднуют одну из важнейших дат в календаре – Курбан-Байрам. У этого праздника нет какой-либо определенной даты, так как в исламе религиозные праздники привязаны к лунному календарю. Курбан-Байрам символизирует окончание священного паломничества к Мекке, и является памятью пророку Ибрахиму.
Что должен сделать в этот день каждый уважающий себя мусульманин, чтобы ему сопутствовала удача в течение следующего года. В первую очередь, в связи с пандемией коронавируса, медицинские работники рекомендуют по возможности оставаться дома. Но если человек решил отправиться в мечеть, то ему следует соблюдать все меры предосторожности. Какие-либо важные дела откладывают на другой день. Работу по дому осуществляют до обеда.
В этот день обязательно нужно усердно молиться. Молитва должна быть искренней, идущей от сердца. Попросите здоровья родным и близким, простите тех, с кем находитесь в конфликте.
На Курбан-Байрам приносят жертву Аллаху. Так ему отдают дань уважения и почести. В качестве жертвы подойдет баран, коза, корова или верблюд. Важно, чтобы возраст животных составлял от года до пяти лет.
Во время праздника мусульмане ходят в гости к друзьям, делают им подарки. Нельзя ни с кем ссориться или думать о ком-то плохо. Курбан-Байрам требует соблюдения того, чтобы пища была халяльной - то есть жертвенное мясо должно быть подготовлено со строгим соблюдением всех правил жертвоприношения.
Если есть непредвиденные обстоятельства, из-за которых не получается соблюсти все правила, нужно попросить у Аллаха прощения. Будьте в хорошем настроении на протяжении торжественных дней, и удача сама притянется в жизнь.