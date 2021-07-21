Что должен сделать каждый мусульманин в дни Ат-Ташрик с 21 июля и о чем молиться?
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Что должен сделать каждый мусульманин в дни Ат-Ташрик с 21 июля и о чем молиться?

1:20:337/21/2021Фото: pxhere
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Ибрагим каждый из трех раз прогонял шайтана, бросая в него по 7 камней. Столбы в долине Мина установлены как раз в тех местах, где шайтан являлся пророку.

стена
Обряд заключается в бросании камней в стену
Сюжет: Обряды мусульман
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Дни, следующие за праздником Курбан-байрама у мусульман, являются праздничными. Эти три дня носят название дней Ат-Ташрик.

У мусульман, которые не совершали хадж, они просто являются продолжением праздничных торжеств, посвященных дню жертвоприношения, а особое значение они имеют для тех, кто завершает паломничество.

Дело в том, что для того, чтобы получить почетное праведное звание "хаджи" (человек, прошедший паломничество, считается праведником и становится очень уважаемым), каждому мусульманину-паломнику требуется совершить один из последних ритуалов - побивание камнями Шайтана в долине Мина, что недалеко от Каабы.

Он символично повторяет действия пророка Ибрагима, который направлялся к месту жертвоприношения, а его искушал сам дьявол, чтобы он ослушался воли Всевышнего. Именно этому жертвоприношению и посвящен праздник Курбан-байрама. Однако Ибрагим каждый из трех раз прогонял шайтана, бросая в него по 7 камней. Столбы в долине Мина установлены как раз в тех местах, где шайтан являлся пророку.

Так, человек, завершающий паломничество должен совершить тот же обряд, символично бросая камни в три столба, именуемых Джамрат. Столбы разного размера - большой, средний и малый. В первый день осуществляется бросание камней в самый большой джамра, затем паломники остаются на ночь в долине, а во второй и третий день завершают обряд, бросая камни в остальные два столба.

По окончании обряда мусульманин должен покинуть священное место, переодеться из паломнической одежды в свою, обычную, а также состричь волосы. После этого нужно обойти Каабу 7 раз и паломничество окончено.

На протяжении всех трех дней празднования во время с окончания утреннего намаза и до полуденного намаза, каждый правоверный - паломник и не паломник, должен 23 раза прочитать особую молитву - такбир ташрик.

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