Где нужно собирать камни для обряда в день Ат-Таширик 21 июля?

Паломничество у мусульман проводится каждый год. Для его выполнения мусульманину необходимо прибыть в Саудовскую Аравию к священному месту - Мекке. Рядом с этим местом расположены все значимые и священные места для правоверных.
Основная часть паломничества осуществляется в 7, 8 и 9 день Зуль-хиджа. В десятый день этого лунного месяца отмечается великий праздник Курбан-байрам. Следующие три дня за ним являются праздничными и называются днями Ат-Ташрик.
Мусульмане, которые не совершают хадж, в эти дни продолжают празднование дня жертвоприношения, а для паломников эти три дня в паломничестве имеют особое значение. Они должны провести последний и самый опасный обряд - символичное побивание камнями шайтана. Этот обряд проводится в долине Мина.
В эти дни проводится так называемая реконструкция событий, которые происходили с пророком Ибрагимом, когда он вместе со своим сыном направлялся к месту жертвоприношения. На его пути трижды вставал дьявол, который искушал его ослушаться воли Всевышнего и не совершать жертвоприношения. Все три раза пророк Ибрагим прогонял дьявола, бросая в него по 7 камней.
Считается, что эти события происходили именно в долине Мина, которая расположена сегодня на территории Саудовской Аравии. В этом месте на сегодняшний день установлены три символических столба, представляющие собой стены высотой до 25 м и в каждую из них паломник должен бросить по 7 камней, читая хвалебные молитвы Всевышнему.
Для проведения обряда нужны камни. Набрать их можно здесь же, в долине Мина. В первый день осуществляется бросание камней самую большую стену, затем паломники остаются ночевать в этой долине, а во второй и третий день они завершают обряд. С бросанием последнего камня паломник должен не задерживаясь покинуть долину Мина.
На выходе паломники снимают с себя паломническую одежду, состоящую из обычной белой ткани, и переодеваются в свою обычную одежду. Также мусульманам положено состричь волосы с головы. После этого все направляются к Каабе, вокруг которой положено совершить 7 обходов. После этого паломничество считается официально завершенным, а паломнику присваивается почётное звание "хаджи".