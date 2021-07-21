Где нужно собирать камни для обряда в день Ат-Таширик 21 июля?
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Где нужно собирать камни для обряда в день Ат-Таширик 21 июля?

2:20:327/21/2021Фото: pxhere
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В эти дни проводится так называемая реконструкция событий, которые происходили с пророком Ибрагимом, когда он вместе со своим сыном направлялся к месту жертвоприношения.

камни
Для выполнения обряда потребуются камни
Сюжет: Обряды мусульман
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Паломничество у мусульман проводится каждый год. Для его выполнения мусульманину необходимо прибыть в Саудовскую Аравию к священному месту - Мекке. Рядом с этим местом расположены все значимые и священные места для правоверных.

Основная часть паломничества осуществляется в 7, 8 и 9 день Зуль-хиджа. В десятый день этого лунного месяца отмечается великий праздник Курбан-байрам. Следующие три дня за ним являются праздничными и называются днями Ат-Ташрик.

Мусульмане, которые не совершают хадж, в эти дни продолжают празднование дня жертвоприношения, а для паломников эти три дня в паломничестве имеют особое значение. Они должны провести последний и самый опасный обряд - символичное побивание камнями шайтана. Этот обряд проводится в долине Мина.

В эти дни проводится так называемая реконструкция событий, которые происходили с пророком Ибрагимом, когда он вместе со своим сыном направлялся к месту жертвоприношения. На его пути трижды вставал дьявол, который искушал его ослушаться воли Всевышнего и не совершать жертвоприношения. Все три раза пророк Ибрагим прогонял дьявола, бросая в него по 7 камней.

Считается, что эти события происходили именно в долине Мина, которая расположена сегодня на территории Саудовской Аравии. В этом месте на сегодняшний день установлены три символических столба, представляющие собой стены высотой до 25 м и в каждую из них паломник должен бросить по 7 камней, читая хвалебные молитвы Всевышнему.

Для проведения обряда нужны камни. Набрать их можно здесь же, в долине Мина. В первый день осуществляется бросание камней самую большую стену, затем паломники остаются ночевать в этой долине, а во второй и третий день они завершают обряд. С бросанием последнего камня паломник должен не задерживаясь покинуть долину Мина.

На выходе паломники снимают с себя паломническую одежду, состоящую из обычной белой ткани, и переодеваются в свою обычную одежду. Также мусульманам положено состричь волосы с головы. После этого все направляются к Каабе, вокруг которой положено совершить 7 обходов. После этого паломничество считается официально завершенным, а паломнику присваивается почётное звание "хаджи".

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