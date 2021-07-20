Пациент 38 лет умер от коронавируса в Новосибирской области. За сутки на 20 июля - девять смертей от COVID-19

По информации оперативного штаба Новосибирской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в регионе выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в области 50 468 случаев.
Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 48 лет, 57 лет, 72 года, 74 года и женщины в возрасте 71 год, 74 года, 76 лет, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 229 человек.В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 882 пациента, в том числе 74 ребенка.
В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся 413 человек, 55 из них на ИВЛ. Также за прошедшие сутки в больницы региона с жалобами на симптомы ОРВИ обратились 854 человека.