Антитела к коронавирусу нашли у 68% жителей Индии
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Антитела к коронавирусу нашли у 68% жителей Индии

11:16:587/21/2021Фото: pexels.com
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При этом Индия продолжает оставаться на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавирусной инфекции. 

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Власти Индии провели исследование и выяснили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у 67,6% жителей страны, сообщает Times of India.

Однако такой высокий показатель - не повод для отмены введенных ограничений. Индийские власти предупредили граждан: нельзя пренебрегать мерами безопасности, ведь число людей с антителами сильно разнится в зависимости от штата.

«Полученные результаты ясно показывают, что есть луч надежды, но нет места для самоуспокоенности. Мы должны придерживаться поведения и вовлеченности сообщества, соответствующих обстоятельствам пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований (ICMR) Балрам Бхаргава.

Предыдущее исследование показало, что антитела были обнаружены только у 25% населения. Оно проводилось полгода назад.

При этом в Индии могут в десять раз занизить статистику о погибших в стране от коронавируса, сообщают СМИ. Индия продолжает оставаться на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавирусной инфекции.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", антитела после перенесенного заболевания могут сохраняться до полугода.

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