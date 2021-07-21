Антитела к коронавирусу нашли у 68% жителей Индии

Власти Индии провели исследование и выяснили, что антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 есть у 67,6% жителей страны, сообщает Times of India.
Однако такой высокий показатель - не повод для отмены введенных ограничений. Индийские власти предупредили граждан: нельзя пренебрегать мерами безопасности, ведь число людей с антителами сильно разнится в зависимости от штата.
«Полученные результаты ясно показывают, что есть луч надежды, но нет места для самоуспокоенности. Мы должны придерживаться поведения и вовлеченности сообщества, соответствующих обстоятельствам пандемии COVID-19», — заявил генеральный директор Индийского совета медицинских исследований (ICMR) Балрам Бхаргава.
Предыдущее исследование показало, что антитела были обнаружены только у 25% населения. Оно проводилось полгода назад.
При этом в Индии могут в десять раз занизить статистику о погибших в стране от коронавируса, сообщают СМИ. Индия продолжает оставаться на первом месте в мире по числу зараженных и умерших от коронавирусной инфекции.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", антитела после перенесенного заболевания могут сохраняться до полугода.