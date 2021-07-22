Диета при коронавирусе: что можно и что категорически запрещено употреблять

Новая коронавирусная инфекция наносит серьёзный удар по организму из-за способности её возбудителя легко проникать в разные органы и ткани. Это влечёт немало осложнений и обострения хронических заболеваний.
В случае с коронавирусом лекарства – не панацея, ведь основная роль в борьбе отводится собственным силам организма. Подержать их поможет индивидуальная диета. Составить её можно, зная, какие продукты станут помощниками, а от каких следует отказаться до полного восстановления.
Режим и баланс
Коронавирусная инфекция – это почти всегда потеря аппетита. Отсутствие запаха лишает приёмы пищи удовольствия. Но отказываться от еды нельзя, она доставляет организму энергию для борьбы.
Заболевшему рекомендуется заменить обильные завтрак, обед и ужин пятью неплотными трапезами. Дробное питание исключается скачки от голода к сильной сытости, которые становятся очередным стрессом.
Обильное питьё должно стать верным другом на время болезни. Обычное потребление 2 литров в сутки возрастает примерно до 2,5 литров. Сюда входят разные жидкости: чаи, бульоны, морсы, соки и чистая вода. Перепивать больше нормы тоже нельзя – это дополнительная нагрузка.
Продукты-союзники
Рацион заболевшего должен состоять из белков, жиров и углеводов в пропорции 1/1/2. Белки – это строительный материал, найти их можно в белом мясе, рыбе, орехах и яйцах. Из жиров состоят многие естественные смазки организма, например сурфактант в лёгких. Его нехватка может осложнить течение коронавируса. Полезными жирами богаты растительные масла, морская рыба, сливки и сало. Углеводы организму нужны сложные, поставленные в виде круп, ягод, зернового хлеба и твёрдых сортов макарон.
Иммунитет во многом зависит от полезных бактерий кишечника, которым очень достаётся от лекарств. Поддержать микробиоту важно, употребляя клетчатку. Найти её можно во фруктах, овощах, бобовых и отрубях. Эти продукты должны занять примерно половину рациона.
Коронавирус часто приводит к сгущению крови и тромбозам. Хорошую профилактику разжижения крови выполняют чеснок и имбирь. С воспалениями борется куркума. Но сильно налегать на пряности или заменять ими назначенные лекарства нельзя.
Противовирусные вещества, такие как кверцетин и гриффитсин, можно найти в винограде, яблоках, зелёном чае и морской капусте. Поможет иммунитету цинк, которого много в арахисе, миндале, сыре и подсолнечных семечках.
Продукты-противники
Сгущает кровь и усиливает воспаление избыток простых сахаров – это десерты, сдобная выпечка, шоколад. Свести их употребление нужно к минимуму, а лучше отказаться совсем. Наличие трансжиров делает пирожные, колбасы и майонез опасными для сосудов продуктами.
Ненужный углекислый газ в организм доставит употребление газированных напитков, а кофе может усилить головную боль и общее недомогание. Под полным запретом алкоголь – он обезвоживает организм заболевшего, затрудняя работу лёгких и движение крови по сосудам.
Во время жарки белки и жиры образуют конечные продукты гликирования – ту самую «хрустящую корочку». С медицинской точки зрения она опасна, так как усиливает воспалительные процессы. Во время коронавируса лучше отказаться от жареного в пользу варёного, тушёного и запечённого.