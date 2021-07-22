Диета при коронавирусе: что можно и что категорически запрещено употреблять
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Диета при коронавирусе: что можно и что категорически запрещено употреблять

1:00:257/22/2021,Ирина НоваяФото: https://pixnio.com/
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Коронавирусная инфекция – это почти всегда потеря аппетита. Отсутствие запаха лишает приёмы пищи удовольствия. Но отказываться от еды нельзя, она доставляет организму энергию для борьбы.

Поддержать микробиоту важно, употребляя клетчатку. Найти её можно во фруктах, овощах, бобовых и отрубях
Поддержать микробиоту важно, употребляя клетчатку. Найти её можно во фруктах, овощах, бобовых и отрубях
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция наносит серьёзный удар по организму из-за способности её возбудителя легко проникать в разные органы и ткани. Это влечёт немало осложнений и обострения хронических заболеваний.

В случае с коронавирусом лекарства – не панацея, ведь основная роль в борьбе отводится собственным силам организма. Подержать их поможет индивидуальная диета. Составить её можно, зная, какие продукты станут помощниками, а от каких следует отказаться до полного восстановления.

Режим и баланс

Коронавирусная инфекция – это почти всегда потеря аппетита. Отсутствие запаха лишает приёмы пищи удовольствия. Но отказываться от еды нельзя, она доставляет организму энергию для борьбы.

Заболевшему рекомендуется заменить обильные завтрак, обед и ужин пятью неплотными трапезами. Дробное питание исключается скачки от голода к сильной сытости, которые становятся очередным стрессом.

Обильное питьё должно стать верным другом на время болезни. Обычное потребление 2 литров в сутки возрастает примерно до 2,5 литров. Сюда входят разные жидкости: чаи, бульоны, морсы, соки и чистая вода. Перепивать больше нормы тоже нельзя – это дополнительная нагрузка.

Продукты-союзники

Рацион заболевшего должен состоять из белков, жиров и углеводов в пропорции 1/1/2. Белки – это строительный материал, найти их можно в белом мясе, рыбе, орехах и яйцах. Из жиров состоят многие естественные смазки организма, например сурфактант в лёгких. Его нехватка может осложнить течение коронавируса. Полезными жирами богаты растительные масла, морская рыба, сливки и сало. Углеводы организму нужны сложные, поставленные в виде круп, ягод, зернового хлеба и твёрдых сортов макарон.

Иммунитет во многом зависит от полезных бактерий кишечника, которым очень достаётся от лекарств. Поддержать микробиоту важно, употребляя клетчатку. Найти её можно во фруктах, овощах, бобовых и отрубях. Эти продукты должны занять примерно половину рациона.

Коронавирус часто приводит к сгущению крови и тромбозам. Хорошую профилактику разжижения крови выполняют чеснок и имбирь. С воспалениями борется куркума. Но сильно налегать на пряности или заменять ими назначенные лекарства нельзя.

Противовирусные вещества, такие как кверцетин и гриффитсин, можно найти в винограде, яблоках, зелёном чае и морской капусте. Поможет иммунитету цинк, которого много в арахисе, миндале, сыре и подсолнечных семечках.

Продукты-противники

Сгущает кровь и усиливает воспаление избыток простых сахаров – это десерты, сдобная выпечка, шоколад. Свести их употребление нужно к минимуму, а лучше отказаться совсем. Наличие трансжиров делает пирожные, колбасы и майонез опасными для сосудов продуктами.

Ненужный углекислый газ в организм доставит употребление газированных напитков, а кофе может усилить головную боль и общее недомогание. Под полным запретом алкоголь – он обезвоживает организм заболевшего, затрудняя работу лёгких и движение крови по сосудам.

Во время жарки белки и жиры образуют конечные продукты гликирования – ту самую «хрустящую корочку». С медицинской точки зрения она опасна, так как усиливает воспалительные процессы. Во время коронавируса лучше отказаться от жареного в пользу варёного, тушёного и запечённого.

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