Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 22 июля
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Названо истинное число зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 22 июля

9:23:557/22/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2048 случаев коронавирусной инфекции.

Новые данные о зараженных в Бердске
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Бердске обнародовал новые данные о зараженных на сегодняшний день, 22 июля. Под медицинским наблюдением находятся 1251 житель Бердска. Тестов взято за последние сутки - 298. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии 1915 бердчан. На сегодняшний день выявлено 6 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2048 случаев коронавирусной инфекции.

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