Глава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана

Главк МВД по Новосибирской области организовал проверку поступившего заявления Насти Харьковской страдающей от мужа-тирана. Об этом сообщила "Курьер. Среда. Бердск" вечером 22 июля дежурный офицер пресс-службе регионального управления МВД Анастасия Ахметова.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Харьковская с 24 летнего возраста живет в страхе и боится не только за свою жизнь, но и за жизнь своих детей. Мужчина, которого она когда-то любила, стал для нее агрессивным чужаком, посягающим на ее жизнь. 42-летний Сергей Харьковский бил женщину до неузнаваемости. Инциденты происходили, когда молодая семья жила в Павлодаре и новосибирском Академгородке. Настя неоднократно обращалась в полицию, но мучителя девушки почему-то отпускали. Харьковская же желала строгого наказания для своего мужа.
Особую реакцию у Насти вызвал непростительный поступок Сергея к их общему ребенку. По данному делу девушка написала заявление в СК Советского района Новосибирска - о сексуальных домогательствах к ребенку. Приставания заметили и старшие дети Насти. Обратилась Харьковская и в полицию Бердска. Пострадавшая сообщила об угрозе жизни своей и своих близким. Сейчас Настя вынуждена прятаться от домашнего тирана. Девушка проживает в съемном жилье. Сам Сергей от комментариев о произошедшем воздерживается.
В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили, что с заявлениями Настя Харьковская обращалась в полицию неоднократно.
- В ходе предварительной проверки установлено, что в течение 2020 года заявительница и ее муж обращались в полицию Новосибирска с сообщениями о семейно-бытовых конфликтах. Обращения граждан были зарегистрированы должным образом. По всем фактам сотрудниками полиции проводились проверки. 21 июля текущего года от гражданки поступило заявление в отдел МВД России по Бердску по факту словесных угроз в ее адрес со стороны бывшего супруга. Оно зарегистрировано в установленном порядке. В рамках рассмотрения заявления сотрудниками полиции проводится проверка, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе в четверг.
Кроме того, правоохранители упомянули, что о произошедшей ситуации в курсе и начальник регионального главка МВД Кульков. Сейчас он принимает решение о проведении проверки и в отношении сотрудников полиции.
- По фактам изложенным в публикации доложено начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майору полиции Кулькову для принятия решения о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками полиции при рассмотрении обращений гражданки. В случае установления вины сотрудников полиции они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявили в полицейском ведомстве.
Напомним, что ранее в СК Новосибирской области не подтвердили наличие заявлений Насти Харьковской о ранее нанесенных ей побоях.
- Есть другое заявление. Мы такое не комментируем, - ответила "Курьер. Среда. Бердск" официальный представитель регионального управления Следственного комитета Екатерина Петрушина 21 июля.
Также стало известно, что 23 июля к пострадавшей Насте должны прийти представители администрации Бердска, сотрудники ПДН и полиции.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.