Глава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана

11:58:007/22/2021,Алина БуроваФото: Из социальных сетей/ Предоставлено Настей
0

Женщина долгое время живет в страхе и боится не только за свою жизнь, но и за жизнь своих родных и детей. Муж разукрашивал лицо своей "возлюбленной" с марта 2016 года. А в мае 2021 года он якобы начал проявлять повышенное внимание к их общему ребенку.

Настя в феврале 2021 года пряталась от мужа Сергея Харьковского в подъезде с младенцем на руках

Главк МВД по Новосибирской области организовал проверку поступившего заявления Насти Харьковской страдающей от мужа-тирана. Об этом сообщила "Курьер. Среда. Бердск" вечером 22 июля дежурный офицер пресс-службе регионального управления МВД Анастасия Ахметова.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Настя Харьковская с 24 летнего возраста живет в страхе и боится не только за свою жизнь, но и за жизнь своих детей. Мужчина, которого она когда-то любила, стал для нее агрессивным чужаком, посягающим на ее жизнь. 42-летний Сергей Харьковский бил женщину до неузнаваемости. Инциденты происходили, когда молодая семья жила в Павлодаре и новосибирском Академгородке. Настя неоднократно обращалась в полицию, но мучителя девушки почему-то отпускали. Харьковская же желала строгого наказания для своего мужа.

Особую реакцию у Насти вызвал непростительный поступок Сергея к их общему ребенку. По данному делу девушка написала заявление в СК Советского района Новосибирска - о сексуальных домогательствах к ребенку. Приставания  заметили и старшие дети Насти. Обратилась Харьковская и в полицию Бердска. Пострадавшая сообщила об угрозе жизни своей и своих близким. Сейчас Настя вынуждена прятаться от домашнего тирана. Девушка проживает в съемном жилье. Сам Сергей от комментариев о произошедшем воздерживается.

В управлении МВД по Новосибирской области подтвердили, что с заявлениями Настя Харьковская обращалась в полицию неоднократно.

- В ходе предварительной проверки установлено, что в течение 2020 года заявительница и ее муж обращались в полицию Новосибирска с сообщениями о семейно-бытовых конфликтах. Обращения граждан были зарегистрированы должным образом. По всем фактам сотрудниками полиции проводились проверки. 21 июля текущего года от гражданки поступило заявление в отдел МВД России по Бердску по факту словесных угроз в ее адрес со стороны бывшего супруга. Оно зарегистрировано в установленном порядке. В рамках рассмотрения заявления сотрудниками полиции проводится проверка, - прокомментировали "Курьер. Среда. Бердск" в пресс-службе в четверг.

Кроме того, правоохранители упомянули, что о произошедшей ситуации в курсе и начальник регионального главка МВД Кульков. Сейчас он принимает решение о проведении проверки и в отношении сотрудников полиции.

- По фактам изложенным в публикации доложено начальнику ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-майору полиции Кулькову для принятия решения о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка полноте принятых мер сотрудниками полиции при рассмотрении обращений гражданки. В случае установления вины сотрудников полиции они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Непосредственные руководители сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - заявили в полицейском ведомстве.

Напомним, что ранее в СК Новосибирской области не подтвердили наличие заявлений Насти Харьковской о ранее нанесенных ей побоях.

- Есть другое заявление. Мы такое не комментируем, - ответила "Курьер. Среда. Бердск" официальный представитель регионального управления Следственного комитета Екатерина Петрушина 21 июля.

Также стало известно, что 23 июля к пострадавшей Насте должны прийти представители администрации Бердска, сотрудники ПДН и полиции.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Шойгу не явился по повестке: СБУ сделала заявление
Новая информация о состоянии МакSим
Молодой актер обвинил актрису в страшных вещах
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Перевод «Сватов» на украинский разочаровал народ
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
Девушка, сбившая троих детей, сделала заявление
За отказ играть в бикини норвежских спортсменок наказали
полицияиздевательстваугрозыдетипроверкастрадает от мужа тирана
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Проверка покажет все?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГлава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана
11:58:00 7/22/2021
Глава регионального МВД приказал проверить полицию Бердска после заявлений Насти Харьковской об издевательствах мужа-тирана
От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов
11:34:39 7/22/2021
От дизайна особняка с золотым унитазом открестился арестованный глава ГИБДД Ставрополья Сафонов
Лунный календарь дачника с 23 по 31 июля: Фазы луны и благоприятные виды работ на земле
11:20:23 7/22/2021
Лунный календарь дачника с 23 по 31 июля: Фазы луны и благоприятные виды работ на земле
Дети замуровали свою 70-летнюю мать в квартире ради «защиты от коронавируса». Смотрите видео
11:11:32 7/22/2021
Дети замуровали свою 70-летнюю мать в квартире ради «защиты от коронавируса». Смотрите видео
Сбившая на Mazda троих детей Валерия Башкирова обжаловала арест в СИЗО
10:56:17 7/22/2021
Сбившая на Mazda троих детей Валерия Башкирова обжаловала арест в СИЗО
Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН
10:29:13 7/22/2021
Почему запрещено ставить прививку от коронавируса переболевшим, разъяснил вирусолог РАН
Когда сажать маргеланскую редьку?
10:20:36 7/22/2021
Когда сажать маргеланскую редьку?
С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи
10:15:24 7/22/2021
С Днем дачника - авторские открытки и добрые стихи
Смердящую и горящую мусорную свалку хотят законсервировать в левобережье Новосибирска
9:58:26 7/22/2021
Смердящую и горящую мусорную свалку хотят законсервировать в левобережье Новосибирска
БердскОтчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал
9:35:55 7/22/2021
Отчим надругался над 13-летней падчерицей в Бердске и сбежал