Отапливающую треть Бердска котельную ТГК-1 могут демонтировать под другое производство

Частную котельную ТГК-1, которая отапливает треть 106-тысячного Бердска могут ликвидировать. Такую перспективу не исключил новый директор предприятия Михаил Букреев.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до августа 2023 года котельную должны вывести из схемы теплоснабжения Бердска. До этого времени, по постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина, запрещен вывод теплоисточника из эксплуатации. Иначе город ждет угроза «возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения». В сентябре 2020 года предполагалось сохранить частную котельную в схеме теплоснабжения Бердска.
Идею вывода частной котельной из отопительной системы Бердска поддерживал прежний руководитель ТГК-1 Антон Блинов, уведомивший бердскую власть о готовящихся изменениях. Не исключает такой возможности и его преемник Михаил Букреев. Более того, он предполагает, что цех котельной его собственники вообще могут демонтировать и перепрофилировать под другое производство.
- Проекты разрабатывают. Но окончательного решения пока нет, потому что у нас еще два года впереди. Вдруг администрация города надумает приобрести котельную или взять в долгосрочную аренду. Может быть, они откажутся от нашего теплоисточника и построят свою котельную. Вариантов много. В том числе перепрофилирование площадки под другие задачи, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Букреев.
Собственники не могут терпеть многолетние убытки от бизнеса. На сегодня долг города за потребленное тепло составляет 145 млн рублей.
Он, конечно, осведомлен о сложных взаимоотношениях ТКГ-1 и местной власти и перспективах закрытия. Рассматривают несколько сценариев: вместо угольной частной котельной поставят шесть газовых (стоимость проекта 500 млн рублей); город возьмет котельную ТГК-1 в долгосрочную аренду на 5-10 лет, а за это время разработают новую схему теплоснабжения Бердска.
Есть еще вариант покупки городом котельной ТГК-1. Но прошлогодние торги показали, что пока местные власти этого не планируют — в аукционе не было ни одного участника.