Отапливающую треть Бердска котельную ТГК-1 могут демонтировать под другое производство
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отапливающую треть Бердска котельную ТГК-1 могут демонтировать под другое производство

11:45:097/23/2021,Анастасия СолодковаФото: tgk1.org
0

У собственников частной котельной есть два года, чтобы решить ее судьбу. Власть придумывает варианты отопления города без крупного теплоисточника. Цена вопроса — полмиллиарда рублей.

В советские времена котельная ТГК-1 принадлежала химзаводу - одному из градообразующих предприятий Бердска

Частную котельную ТГК-1, которая отапливает треть 106-тысячного Бердска могут ликвидировать. Такую перспективу не исключил новый директор предприятия Михаил Букреев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», до августа 2023 года котельную должны вывести из схемы теплоснабжения Бердска. До этого времени, по постановлению мэра Бердска Евгения Шестернина, запрещен вывод теплоисточника из эксплуатации. Иначе город ждет угроза «возникновения дефицита тепловой энергии для потребителей, теплопотребляющие установки которых подключены к тепловым сетям ООО «ТГК 1», ввиду отсутствия альтернативных источников и сетей теплоснабжения». В сентябре 2020 года предполагалось сохранить частную котельную в схеме теплоснабжения Бердска.

Идею вывода частной котельной из отопительной системы Бердска поддерживал прежний руководитель ТГК-1 Антон Блинов, уведомивший бердскую власть о готовящихся изменениях. Не исключает такой возможности и его преемник Михаил Букреев. Более того, он предполагает, что цех котельной его собственники вообще могут демонтировать и перепрофилировать под другое производство.

- Проекты разрабатывают. Но окончательного решения пока нет, потому что у нас еще два года впереди. Вдруг администрация города надумает приобрести котельную или взять в долгосрочную аренду. Может быть, они откажутся от нашего теплоисточника и построят свою котельную. Вариантов много. В том числе перепрофилирование площадки под другие задачи, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Букреев.

Собственники не могут  терпеть многолетние убытки от бизнеса. На сегодня долг города за потребленное тепло составляет 145 млн рублей.

Он, конечно, осведомлен о сложных взаимоотношениях ТКГ-1 и местной власти и перспективах закрытия. Рассматривают несколько сценариев: вместо угольной частной котельной поставят шесть газовых (стоимость проекта 500 млн рублей); город возьмет котельную ТГК-1 в долгосрочную аренду на 5-10 лет, а за это время разработают новую схему теплоснабжения Бердска.

Есть еще вариант покупки городом котельной ТГК-1. Но прошлогодние торги показали, что пока местные власти этого не планируют — в аукционе не было ни одного участника.

На авансцену Евросоюза вышел новый лидер
Жиго не стал молчать о получении российского паспорта
Чем опасно ежедневное употребление энергетика
Слуцкая борется с неизлечимой болезнью
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Громкое заявление Ракицкого о сборной России
Что творит сало с организмом: правда и мифы
Путин подписал новый законопроект о сроках воинской службы
У болеющих коронавирусом появились новые симптомы
котельнаядемонтироватьтеплоисточник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Власть успеет за два года найти замену частной котельной?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей
11:36:31 7/23/2021
В Новосибирске дети ограбили магазин на один миллион рублей
В Москве построят новый "панда-парк"
11:33:29 7/23/2021
В Москве построят новый "панда-парк"
Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля
11:20:51 7/23/2021
Что можно и нельзя делать в день празднования Положения честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа 23 июля
Срочник покончил с собой в Подмосковье. Подробности трагедии
11:18:40 7/23/2021
Срочник покончил с собой в Подмосковье. Подробности трагедии
БердскПолиция Бердска вернула Евгению Зубкову паспорт после скандала со штрафом в 2000 рублей
11:11:53 7/23/2021
Полиция Бердска вернула Евгению Зубкову паспорт после скандала со штрафом в 2000 рублей
Дожди обрушили мост на Транссибе в Забайкалье
10:53:55 7/23/2021
Дожди обрушили мост на Транссибе в Забайкалье
Можно работать на огороде и ходить на кладбище 23 июля в день Положения Ризы Господа Иисуса Христа?
10:40:16 7/23/2021
Можно работать на огороде и ходить на кладбище 23 июля в день Положения Ризы Господа Иисуса Христа?
Обнаженный мужчина на велосипеде напугал сибирячек на Центральном пляже Новосибирска
10:36:33 7/23/2021
Обнаженный мужчина на велосипеде напугал сибирячек на Центральном пляже Новосибирска
Андрей Травников проконтролировал строительство школы в Болотном, возводимой по поручению Президента России
10:34:30 7/23/2021
Андрей Травников проконтролировал строительство школы в Болотном, возводимой по поручению Президента России
Открытки с Днем торговли и душевные поздравительные слова
10:27:08 7/23/2021
Открытки с Днем торговли и душевные поздравительные слова