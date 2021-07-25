Умер избитый на турбазе "Берлога" глава минцифры Амурской области
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Умер избитый на турбазе "Берлога" глава минцифры Амурской области

10:36:567/25/2021Фото: Найдут и посадят избивших?
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Александр Курдюков скончался в больнице, куда его доставили с черепно-мозговой травмой 22 июля.

Курдюков находился в больнице два дня
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Умер министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, которого ранее избили на турбазе. Об этом 25 июля сообщил в своем Telegram-аккаунте губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано», — написал Орлов.

Как сообщали на этой неделе СМИ, Курдюков был госпитализирован после драки на турбазе "Берлога". 22 июля 2021 года стало известно о том, что главу амурского минцифры доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Курдюков находился на больничном, обязанности министра с понедельника исполнял его заместитель. Его назначили на должность в январе 2021 года.

Александр Михайлович был женат, у него осталось двое сыновей.

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