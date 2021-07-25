Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске
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Умер известный политик Владимир Боков в Новосибирске

1:26:387/25/2021
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На 95-ом году жизни скончался коммунист, возглавлявший облисполком партии в 1990-х годах.

Владимир Анатольевич Боков умер в возрасте 94 лет
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Владимир Боков умер в Новосибирске возрасте 94 лет, сообщили в воскресенье на сайте новосибирского обкома КПРФ.

О смерти коммуниста, в середине 1980-х годов возглавлявшего облисполком партии, стало известно сегодня, 25 июля. О Владимире Бокове — ветеране труда, легендарном политике, сообщают, что он внес вклад, который сложно переоценить в развитие региона в разных сферах - экономической, культурной и социальной.

- Владимир Анатольевич был ветераном новосибирской политики – возглавлял Новосибирскую область в решающие 1980-е годы, был депутатом в сложные 1990-е. Развитие Новосибирска невозможно представить без учета прорывных решений Владимира Анатольевича – строительство Новосибирского метрополитена, ТЭЦ-5, электродный завод. Он участвовал в защите Дома советов в октябре 1993-го, был народным депутатом РФ и восстанавливал компартию в тяжелые годы, - сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, первый секретарь регионального обкома КПРФ, отметив, что Бокова всегда будут помнить "как честного, принципиального, порядочного, неравнодушного человека, требовательного к себе и окружающим, преданного своим идеалам и своему народу".

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