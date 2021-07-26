Вакцину "Спутник Лайт" впервые привезли в Новосибирскую область

В Новосибирскую область впервые прибыла вакцина «Спутник Лайт». В общей сложности, в наш регион доставили 12 тысяч доз. Об этом сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания в областном правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
По его словам, в целом в регион поступило 589 тыс. доз вакцин. При этом в области 551 тыс. человек уже привились первым компонентом, а 442 тыс. жителей - вторым.
Отметим, что вчера, 25 июля оперштаб сообщил о том, что в регионе зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. 44,1 тыс. пациентов выздоровели, умерли 2,2 тыс. человек.