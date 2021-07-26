Вакцину "Спутник Лайт" впервые привезли в Новосибирскую область
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Вакцину "Спутник Лайт" впервые привезли в Новосибирскую область

12:25:557/26/2021Фото: pixabay
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Всего в регион поступило 12 тысяч доз новой вакцины.

Спутник Лайт впервые привезли в наш регион
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Новосибирскую область впервые прибыла вакцина «Спутник Лайт». В общей сложности, в наш регион доставили 12 тысяч доз. Об этом сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания в областном правительстве министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

По его словам, в целом в регион поступило 589 тыс. доз вакцин. При этом в области 551 тыс. человек уже привились первым компонентом, а 442 тыс. жителей - вторым.

Отметим, что вчера, 25 июля оперштаб сообщил о том, что в регионе зарегистрировано более 51 тыс. случаев заражения коронавирусом. 44,1 тыс. пациентов выздоровели, умерли 2,2 тыс. человек.

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