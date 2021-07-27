Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?
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Почему после прививки от коронавируса может подниматься температура и нормально ли это?

12:30:517/27/2021,Мария РодченковаФото: https://www.flickr.com/
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Обычно гриппоподобное состояние проходит в течение 1 дня, но если реакция сохраняется в течение 3 дней, то следует обратиться к лечащему врачу, чтобы он пояснил дальнейшие действия.

Важно учитывать до каких значений поднимается температура тела. Если она чуть превышает 37 градусов, то здесь вообще ни о чем не следует волноваться и принимать лекарственные препараты не нужно
Важно учитывать до каких значений поднимается температура тела. Если она чуть превышает 37 градусов, то здесь вообще ни о чем не следует волноваться и принимать лекарственные препараты не нужно
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Препараты против коронавируса могут вызывать побочные эффекты, начиная с небольшого покраснения в месте укола и заканчивая анафилактическим шоком. Но все же чаще всего у людей повышается температура тела. О том, нормально ли это, и что делать в случае ее повышения - в нашем материале.

У всех лекарственных препаратов, в том числе, вакцин, есть ряд побочных эффектов, с которыми может столкнуться каждый. Среди самых распространенных после прививки против коронавируса следующие:
гриппоподобное состояние, которое характеризуется повышением температуры тела, общей слабостью, ломотой в теле, головными болями;
боль в месте укола, усталое состояние, головные боли;
боль в мышцах и т.д.
При этом у многих действительно чаще всего поднимается температура тела, что вполне нормально. Дело в том, что, когда в организм попадает инородный агент, который необходим для выработки иммунитета к инфекции, начинается естественная реакция, при которой тело знакомится с вирусом, и начинает формироваться необходимый иммунный ответ. После прививки организм получает информацию о возбудителе болезни и старается его уничтожить, повышая температуру тела. Причем после такой реакции при столкновении с коронавирусом тело человека не будет тратить время на знакомство, а сразу перейдет к атаке, потому что в нем уже будут необходимые антитела.

Важно учитывать до каких значений поднимается температура тела. Если она чуть превышает 37 градусов, то здесь вообще ни о чем не следует волноваться и принимать лекарственные препараты не нужно. В том случае, когда температура чуть выше 38 градусов, допускается прием лекарственных препаратов, но специалисты считают, что такое состояние лучше переждать без таблеток. Когда на градуснике 39 градусов и выше, следует вызывать скорую помощь, потому что это говорит о том, что у человека гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Обычно гриппоподобное состояние проходит в течение 1 дня, но если реакция сохраняется в течение 3 дней, то следует обратиться к лечащему врачу, чтобы он пояснил дальнейшие действия. Медики отмечают, что повышенная температура тела сигнализирует о том, что в организме развивается иммунный ответ, но если она намного превышает норму, это говорит о том, что организм не принял вакцину, и второй компонент человеку, скорее всего, не назначат.

Чтобы определить возможные побочные эффекты от вакцинации, например, отек Квинке и анафилактический шок, следует посмотреть медицинскую карту, начиная с самого раннего детства. Если уже были подобные побочные реакции, то делать прививку не стоит, но об этом следует переговорить с лечащим врачом. Если после получения дозы вакцины на месте укола образовалась отечность, покраснение, дискомфорт, следует выпить антигистаминные препараты.

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