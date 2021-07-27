В какой срок к зараженному коронавирусом жителю Бердска на дом должна приехать ковидная бригада ЦГБ: ответ главврача Аллы Дробинской

Неделю назад "Курьер. Среда. Бердск" задал вопрос главному врачу ЦГБ Бердска Алле Дробинской:
Назовите сроки, через сколько часов к зараженному коронавирусом в Бердске на дом должна приехать ковидная бригада.
Алла Николаевна ответила лаконично:
Приоритетность обслуживания вызовов скорой медицинской помощи определяется приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи».
В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. На вызовы в неотложной форме 20-минутный норматив прибытия бригады для оказания скорой медицинской помощи не распространяется. В случае отсутствия угрозы для жизни пациента, вызов по поводу неосложненной повышенной температуры тела может быть передан в поликлинику по месту жительства пациента для осмотра и назначения лечения врачом неотложной службы поликлиники.
Напомним, жительница Бердска Анна с положительным тестом на коронавирус, не дождавшись помощи от медиков, сама себя выписала. Анна сама себе поставила диагноз, сдала анализы, получила результат, нашла лекарства, просидела две недели в изоляции, вылечилась.
Историю Анны уже рассказывал «Курьер. Среда. Бердск». Она, узнав свой ковид-статус, позвонила в Бердскую ЦГБ. Ей сказали ждать врача на дом. За 11 дней к ней так никто и не пришел
На официальном сайте Бердской ЦГБ размещена информация о том, как должен действовать человек с подтвержденным ковидом и подозрением на него:
Вызов врача на дом производится по единому телефону "124" или по телефону регистратуры поликлиники: 8 (38341) 2-18-81 и многоканальному телефону: 8 (38341) 3-04-73. Телефоны Call-центра: взрослое поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-10, детское поликлиническое отделение: 8 (38341) 5-56-01.
По законодательству врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.