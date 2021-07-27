Покалеченные в парке Бердска получат 100 000 рублей страховки

В Бердском городском парке, как и в любом другом общественном месте, которое находится под наблюдением администрации города, имеется своя страховка. Базовый тариф страховки учитывает степень риска и позволяет рассчитать сумму, которую может получить пострадавший при несчастном случае.
Подробнее о страховке “Курьер. Среда. Бердск” рассказал 27 июля специалист серии закупок ГДК Бердска Максим Паршутин.
- Договор на страхование мы заключаем каждый год. Непосредственно, наш договор так и называется “страхование общегражданской ответственности”. Общий лимит страхования составляет - 1 млн руб. По одному страховому случаю - максимальный лимит составит 100 тыс. руб. При этом размер суммы может варьироваться в зависимости от увечий, полученных на территории. Страхователь - публичное акционерное общество, страховая акционерная компания “Энергогарант”, - ответил специалист.
В официальном документе страхователя отмечается, что в течение трех рабочих дней, с даты события, имеющего признаки страхового случая, страхователь или его представитель должен предоставить заявление о произошедшем событии в письменном виде по установленной страховщиком форме.
Напомним, СК начал доследственную проверку по факту получения травм ребенком на детской площадке по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Инцидент произошел днем 8 июня. В этот день на новой детской площадке Бердска 8-летний мальчик сломал ногу на качелях "гнездо" в парке после глобальной реконструкции, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Мальчика тут же госпитализировали в горбольницу с диагнозом «закрытый перелом левой большеберцовой кости со смещением».
Мама пострадавшего ребенка рассказывала "Курьер. Среда. Бердск", как все произошло:
- Один ребенок лежал в качели, а мой сын сидел. Травма случилась из-за того, что качели низко установлены. Они раскачались, нога слетела и из-за хорошего сцепления с покрытием, как это и должно быть, и у ребенка выбило кость. Если бы она висела повыше, ничего подобного на произошло бы. Покрытие правильное, оно не должно быть скользким на детской площадке.
По словам мамы, она стояла рядом, когда произошел несчастный случай на качелях. Хотя, он мог самостоятельно прийти на детскую площадку.
- У меня ни к кому нет претензий. Единственная просьба - повесить качели повыше, чтобы в дальнейшем исключить травмы. В администрации меня выслушали и сказали, что готовы оказать помощь. Она может понадобиться, разве что в период реабилитации. У меня мальчишка спортсмен. Хотелось бы в максимально короткие сроки эту ситуацию преодолеть и вернуться в строй, - отметила мама, добавив, что сын занимается греко-римской борьбой и велоспортом.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что обновленный парк Бердска застройщик передаст в эксплуатацию мэрии Бердска 30 августа. Директор ООО "РСУ-Сибирь" Артем Новиков, который установил детскую площадку, рассказал, какие сложности возникли у компании при благоустройстве столь важного объекта.