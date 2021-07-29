Какие страны принимают россиян с прививкой «Спутником V». Список государств
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Какие страны принимают россиян с прививкой «Спутником V». Список государств

10:33:127/29/2021Фото: PIXNIO
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Первая российская вакцина одобрена к применению в 70 странах, однако не каждая из них готова принимать туристов, привитых данным препаратом.

Россияне с прививкой смогут поехать на некоторые курорты
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В конце июля стало известно о том, что Россия возобновляет перелеты на обоюдной основе с европейскими странами — Францией и Чехией, а с 9 августа можно лететь на курорты Египта и в Доминикану.

Для того, чтобы полететь на отдых, следует узнать какие требования нужно соблюсти. Разные страны принимают туристов по своим правилам и не всегда вакцинация может стать пропуском за рубеж.

В некоторые европейские государства въезд для россиян невозможен — они внесли страну в красный список, однако в Венгрии и Австрии «Спутник V» уже одобрен.

Венгрия примет россиян без обязательного теста ПЦР, в случае, если они привиты любой российской вакциной. В Словакии также собираются принимать российских туристов, сделавших прививку, но пока не решились на такой шаг.

Привитые «Спутником V» могут беспрепятственно въехать в 17 стран — Венгрию, Турцию, Кипр, Молдавию, Черногорию, Эстонию, Грузию, Таджикистан, Азербайджан, Венесуэлу, Армению, Румынию, Киргизию, Египет, Монголию, Мадейру и Болгарию.

Наличие отрицательного теста ПЦР потребуют на въезде в Марокко, Грецию, Бахрейн, Маврикий, Тунис, Иорданию и Хорватию, пишет РБК.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", россиян прививают четырьмя вакцинами. Однако в последнее время у общественников и депутатов появились сомнения в эффективности новосибирской "ЭпиВакКороны".

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