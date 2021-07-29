Какие страны принимают россиян с прививкой «Спутником V». Список государств

В Бердске на 62-м году жизни скончалась Татьяна Грекова. Соболезнования от ООО "РКЦ" Именно с Татьяной Николаевной связано становление в городе расчетно-кассового центра, ведущего важную и ответственную работу по начислению и приему платежей за услуги ЖКХ. Она была первым директором ООО «РКЦ», вложив свой профессионализм и душу в становление и развитие организации. Курьер Среда