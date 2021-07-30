Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 30 июля в Бердске, стало известно
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Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 30 июля в Бердске, стало известно

8:40:367/30/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2097 случая коронавирусной инфекции.

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Стало известно о новых зараженных коронавирусом в Бердске. Как сообщает оперативный штаб, на 30 июля в городе под медицинским наблюдением находятся 1022 бердчанина. За последние сутки взято 277 тестов на коронавирус. За все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1965 горожан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2097 случая коронавирусной инфекции.

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