Умерших от коронавируса и заразившихся за сутки на 31 июля посчитали в Новосибирской области
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Умерших от коронавируса и заразившихся за сутки на 31 июля посчитали в Новосибирской области

4:27:417/31/2021
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Сейчас в ковидных госпиталях региона лежат 4 875 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, в том числе 51 ребенок.

За сутки в Новосибирской области выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за сутки на 31 июля выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего зарегистрировано 52 720 заболевших - за все время пандемии.

Полностью выздоровели 44 735 пациентов, в том числе 132 человека, которых выписали за последние 24 часа.

Скончались от коронавируса за сутки 11 пациентов. Это мужчины в возрасте 69 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 56 лет, 65 лет, 71 год, 71 год, 72 года, 72 года, 74 года, 94 года. Всего в регионе от умерли 2 340 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

Сейчас в ковидных госпиталях региона лежат 4 875 пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, в том числе 51 ребенок. В реанимации остаются 358 человек, 48 тяжелых пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего в Новосибирской области сделано 2 177 315 тестов на коронавирус.

В региональную статистику входят цифры из Бердска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за сутки на субботу в городе выявили 7 новых больных. Всего заразились ковидом 2104 бердчанина.

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