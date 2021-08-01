Новые подробности гибели байкера на Бердском шоссе: От удара с машиной мотоциклист отлетел в дерево
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Новые подробности гибели байкера на Бердском шоссе: От удара с машиной мотоциклист отлетел в дерево

6:19:188/1/2021
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58-летний мотоциклист ехал на Honda. Он уходил от столкновения с неизвестным автомобилем и столкнулся с Audi.

На месте смертельного ДТП работают полицейские

В воскресенье на Бердском шоссе в ДТП погиб байкер. В ГИБДД по Новосибирску рассказали подробности трагедии.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в районе остановки "Звездной" в Новосибирске днем 1 августа произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля. В результате аварии байкер погиб на месте.

Как рассказали полицейские, 58-летний мужчина ехал по шоссе на мотоцикле Honda. Он двигался со стороны улицы Звездной в направлении улицы Одоевского. Авария произошла у дома №38 на Бердском шоссе. По предварительной информации, он уходил от столкновения с неизвестным автомобилем и столкнулся с Audi. После этого мотоциклист влетел в дерево.

Умер мотоциклист до приезда скорой помощи. Полицейские сейчас устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Первоначально сообщалось, что мотоциклист столкнулся с Kia Rio. Как рассказывали очевидцы, за рулем автомобиля сидела девушка. Байкер двигался в потоке машин.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне на главной улице Бердска погиб мотоциклист, врезавшись в столб.

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