Новые подробности гибели байкера на Бердском шоссе: От удара с машиной мотоциклист отлетел в дерево

Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?

На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.

Курьер Среда