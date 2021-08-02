Утонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом

Ночная рыбалка для дедушки и внука в селе Быстровка в субботу, 31 июля обернулась трагедией.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск" 82-летний дедушка и внук ставили в ночное время рыбацкие сети. Через некоторое время мужчины поняли, что им не хватает груза. 82-летний пожилой мужчина решил спрыгнуть с лодки и доплыть до близлежащего кирпича, однако сделать этого не смог. Пенсионер не рассчитал силы и не смог доплыть до берега 300 метров.
- Мужчина утонул. Нашли тело,- сообщил "Курьер. Среда. Бердск" начальник Бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов 2 августа.
Напомним, что трагедии на водных объектах в Искитимском районе происходят неоднократно. Так, 15 апреля в селе Бурмистрово бывший егерь Бердского охотообщества Сергей Чумак так и не вернулся после неудачного сплава со своими товарищами по реке Мильтюш. Тело мужчины не найдено до сих пор. Предположительно, он затонул.