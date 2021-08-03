Коронавирусом переболели 1300 беременных в Новосибирской области. В основном - тяжело

В Новосибирской области 1300 беременных женщин переболели коронавирусом.
В основном течение болезни у будущих мам проходит тяжело — во время беременности у женщин снижен иммунитет. Об этом рассказал главный акушер-гинеколог региона Рэм Волков во время проведения прямого эфира в группе правительства Новосибирской области во «ВКонтакте».
Беременные находятся в группе риска по появлению осложнений после заражения коронавирусом и его тяжелому течению. С начала 2021 года 24 пациентки с опасными симптомами были вылечены в регионе. Как пояснил Рэм Волков, каждая новая волна коронавируса становится все более опасной из-за постоянных мутаций и более агрессивного воздействия штаммов на организм.
- Присоединяется инфекционный процесс и дает больше опасности для женщины, и в том числе для новорожденного. Любая женщина должна понимать, что ребенок для нее чужероден на 50% из-за генетического материала супруга. Иммунитет сразу начинает снижаться, чтобы не происходило отторжение. Обостряются различные хронические инфекционные заболевания — пиелонефрит, цистит, молочница и другие,— рассказал врач.
В настоящее время известно, что три беременные женщины региона привились от коронавируса.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с июня два малыша из Бердска попали в ковидный госпиталь. В силу возраста они лечатся с мамами.