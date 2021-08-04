Исполосованного шнуром от чайника 7-летнего мальчика забрали из семьи в Новосибирске

Прокуратура организовала проверку информации "Курьер. Среда. Бердск" о нарушении прав ребенка, сообщили 4 августа в надзорном ведомстве.
Информацию об избиении ребенка в среду опубликовал "Курьер. Среда. Бердск". Ссадины на лице у мальчика заметил сосед. По его мнению, ребенка избили тем, что первое попалось под руку. При такой силе удара могли выбить глаз. И сделал это сожитель матери.
-Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в областной прокуратуре.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сосед, он сообщил в полицию о ситуации с Тимуром. С матерью ребенка провели беседу. По наблюдениям Ивана, при первом взгляде на мать несовершеннолетнего, невозможно предположить, что в семье происходят какие-то проблемы.
- Я вчера ее увидел. Не сказал бы, что у них какая-то беда, но во дворе говорят, что она любит выпить. Помимо Тимура у нее есть еще один ребенок, - отметил Иван.
Предположительной причиной расправы является неосторожность ребенка при игре на улице с палкой - от случайно ударил другого мальчика. А сожитель матери решил его наказать.
Следственный комитет тоже начал уголовно-процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений 7-летнему мальчику, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
3 августа гуляющего ребенка на улице у дома по ул. Катодная увидели соседи и обратили внимание на телесные повреждения, которые у него имелись на видимых участках тела. После этого, взрослые обратились в полицию.
- В настоящее время ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних «Виктория». Мальчик проживал с 27-летней матерью, 4-летним братом и 35-летним сожителем матери, который со слов ребенка причинил ему телесные повреждения. Следователем в настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказали в региональном управлении СК в среду.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.