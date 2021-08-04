Исполосованного шнуром от чайника 7-летнего мальчика забрали из семьи в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Исполосованного шнуром от чайника 7-летнего мальчика забрали из семьи в Новосибирске

8:29:118/4/2021
0

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту нанесения побоев ребенку.

Раны мальчика еще не зажили

Прокуратура организовала проверку информации "Курьер. Среда. Бердск" о нарушении прав ребенка, сообщили 4 августа в надзорном ведомстве.

Информацию об избиении ребенка в среду опубликовал "Курьер. Среда. Бердск". Ссадины на лице у мальчика заметил сосед. По его мнению, ребенка избили тем, что первое попалось под руку. При такой силе удара могли выбить глаз. И сделал это сожитель матери.

-Прокуратура проверит исполнение органами (учреждениями) системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, даст принципиальную правовую оценку действию лица, причинившего ребенку телесные повреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточнили в областной прокуратуре.

Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" сосед, он сообщил в полицию о ситуации с Тимуром. С матерью ребенка провели беседу. По наблюдениям Ивана, при первом взгляде на мать несовершеннолетнего, невозможно предположить, что в семье происходят какие-то проблемы.

- Я вчера ее увидел. Не сказал бы, что у них какая-то беда, но во дворе говорят, что она любит выпить. Помимо Тимура у нее есть еще один ребенок, - отметил Иван.

Предположительной причиной расправы является неосторожность ребенка при игре на улице с палкой - от случайно ударил другого мальчика. А сожитель матери решил его наказать.

Следственный комитет тоже начал уголовно-процессуальную проверку по факту причинения телесных повреждений 7-летнему мальчику, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

3 августа гуляющего ребенка на улице у дома по ул. Катодная увидели соседи и обратили внимание на телесные повреждения, которые у него имелись на видимых участках тела. После этого, взрослые обратились в полицию.

- В настоящее время ребенок помещен в центр для реабилитации несовершеннолетних «Виктория». Мальчик проживал с 27-летней матерью, 4-летним братом и 35-летним сожителем матери, который со слов ребенка причинил ему телесные повреждения. Следователем в настоящее время производится опрос потерпевшего с участием педагога и психолога с целью установления полной картины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказали в региональном управлении СК в среду.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Россия мигом «поставила на место» Эстонию
Почему некоторые люди невосприимчивы к коронавирусной инфекции
Депутат Крыма жестко ответил Зеленскому
Кожа на локтях может многое сказать о состоянии человека
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Шепелев перестал скрывать Платона: мальчик необыкновенный
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая
8:20:51 8/4/2021
Самые лучшие дни по лунному календарю в августе 2021 года для сбора урожая
Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году
8:06:41 8/4/2021
Сделки с квартирами за одни сутки станут доступны в 2021 году
Исчезающие сообщения появились в WhatsApp
8:02:34 8/4/2021
Исчезающие сообщения появились в WhatsApp
Прощения сквозь слезы попросила Валерия Башкирова: Суд оставил в СИЗО сбившую троих детей на "зебре"
7:39:49 8/4/2021
Прощения сквозь слезы попросила Валерия Башкирова: Суд оставил в СИЗО сбившую троих детей на "зебре"
Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево
7:23:45 8/4/2021
Чудом выжил подросток: Превратился в груду железа ВАЗ после наезда на дерево
Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни
7:20:53 8/4/2021
Чудеса исцеления Почаевской иконы Божией Матери: Главные молитвы 5 августа в праздник святыни
БердскПо 110 тыс. рублей оставил в магазинах с начала года каждый житель Бердска и Новосибирской области
7:08:40 8/4/2021
По 110 тыс. рублей оставил в магазинах с начала года каждый житель Бердска и Новосибирской области
Два машиниста и пассажирка погибли при крушении двух поездов
6:53:33 8/4/2021
Два машиниста и пассажирка погибли при крушении двух поездов
Смертельно опасное заболевание грозит в первые две недели переболевшим коронавирусом
6:40:58 8/4/2021
Смертельно опасное заболевание грозит в первые две недели переболевшим коронавирусом
Пассажирка курила прямо в салоне самолета и попала на видео: После она заявил об избиении в полиции
6:33:21 8/4/2021
Пассажирка курила прямо в салоне самолета и попала на видео: После она заявил об избиении в полиции
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
04.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Росздравнадзор расследует тяжелый случай заболевания коронавирусом после вакцинации в БердскеПо словам главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, нужно выяснять, когда погибшая на самом деле сделала прививку. Уже подтверждаются смертельные случаи привитых от ковида.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Жуткое ДТП на трассе Р-256 по Бердском: Грузовик с прицепом вытолкнул в кювет иномарку под Искитимом- видеоНа месте происшествия находятся две кареты скорой помощи. Одна из них - реанимобиль. Известно, что за рулем "Ниссан" находилась девушка, которая вылетела на встречку.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '