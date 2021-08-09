Уровни антител IgG к SARS-CoV-2 остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения
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Уровни антител IgG к SARS-CoV-2 остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения

3:00:158/9/2021Фото: pxfuel.com
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Антитела против простудных коронавирусов человека (HCoV), результаты показывают, что они могут обеспечивать перекрестную защиту от инфекции или заболевания COVID-19.

антитела
Уровни антител к белку SARS-CoV-2 остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Уровни антител IgG к белку SARS-CoV-2 Spike остаются стабильными или даже повышаются через семь месяцев после заражения, согласно последующему исследованию когорты медицинских работников, координируемому Барселонским институтом глобального здравоохранения (ISGlobal). в сотрудничестве с Госпитальной клиникой Барселоны. Результаты, опубликованные в Nature Communications , также подтверждают идею о том, что существующие антитела против коронавируса простуды могут защитить от COVID-19.

Чтобы предсказать развитие пандемии и разработать эффективные стратегии, крайне важно лучше понять динамику и продолжительность иммунитета к SARS-CoV-2, а также возможную роль уже существующих антител против коронавирусов, вызывающих простуду. Помня об этой цели, команда во главе с исследователем ISGlobal Карлотой Добаньо наблюдала за группой медицинских работников в больничной клинике (исследование SEROCOV) с начала пандемии, чтобы оценить уровни антител против различных SARS-CoV-2. антигены с течением времени. «Это первое исследование, в котором оцениваются антитела к такой большой группе антител против SARS-CoV-2 в течение 7 месяцев», - говорит Добаньо, пишет medicalxpress.com.

Исследовательская группа проанализировала образцы крови 578 участников, взятые в четыре разных момента времени в период с марта по октябрь 2020 года. Они использовали технологию Luminex для измерения в одном образце уровня и типа антител IgA, IgM или IgG к шести SARS-CoV. -2 антигена, а также наличие антител против четырех коронавирусов, вызывающих простуду у людей. Они также проанализировали нейтрализующую активность антител в сотрудничестве с исследователями из Университета Барселоны. Исследование финансировалось европейской инновационной сетью EIT Health.

Результаты показывают, что большинство инфекций среди медицинских работников произошло во время первой волны пандемии (процент участников с антителами против SARS-CoV-2 увеличился лишь незначительно с марта по октябрь - с 13,5% до 16,4%). За исключением антител IgM и IgG против нуклеокапсида (N), остальные антитела IgG (в том числе с нейтрализующей активностью) оставались стабильными с течением времени, подтверждая результаты других недавних исследований.

«Довольно удивительно, что мы даже наблюдали повышение уровня IgG anti-Spike антител у 75% участников, начиная с пятого месяца, без каких-либо доказательств повторного контакта с вирусом», - говорит Джемма Монкунил, старший соавтор исследования. Реинфекций в когорте не наблюдалось.

Что касается антител против простудных коронавирусов человека (HCoV), результаты показывают, что они могут обеспечивать перекрестную защиту от инфекции или заболевания COVID-19. У людей, инфицированных SARS-CoV-2, уровень антител к HCoV был ниже. Более того, у бессимптомных лиц были более высокие уровни IgG и IgA к HCoV, чем у лиц с симптоматическими инфекциями. «Хотя перекрестная защита за счет ранее существовавшего иммунитета к коронавирусу простуды еще не подтверждена, это может помочь объяснить большие различия в восприимчивости к заболеванию среди населения», - говорит Добаньо.

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