Длительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдать
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Длительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдать

5:30:188/9/2021Фото: publicdomainpictures.net
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Новое исследование выявило четыре симптома, которые наиболее распространены у детей, инфицированных COVID-19, с сохраняющимися симптомами.

ребенок, болезнь
Новое исследование выявило четыре симптома, которые наиболее распространены у детей, инфицированных COVID-19
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Почти  400000 взрослых страдают от длительного коронавируса более года. Новое исследование, однако, показало, что более 34000 детей также могут страдать от этого синдрома. Исследование показало, что у детей младшего возраста с длительным Covid преобладают четыре общих симптома.

Согласно опросу, проведенному Управлением национальной статистики, от длительного Covid пострадали 11 000 детей в возрасте от 2 до 11 лет и 23 000 детей в возрасте от 12 до 16 лет. вряд ли заболеет синдромом. Не существует общепринятого определения продолжительного Covid, но оно охватывает широкий спектр симптомов, включая мышечную боль, мозговой туман и усталость, пишет express.co.uk.

Новое исследование выявило четыре симптома, которые наиболее распространены у детей, инфицированных COVID-19, с сохраняющимися симптомами.

Исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа Лондона, основывалось на данных 1734 детей в возрасте от 5 до 17 лет, зарегистрированных в приложении Zoe Covid Study.

Анализ был основан на данных, собранных в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года, что совпало с повторным открытием школ осенью и пиком зимней волны вируса в Великобритании.

Исследование показало, что у каждого 20-го ребенка с COVID-19 с длительным Covid симптомы продолжают проявляться после четырех недель.

Из всех обследованных детей с положительным результатом на COVID-19 у 77 симптомы наблюдались в течение четырех или более недель.

Исследователи отметили, что 84 процента страдали усталостью, 78 процентов страдали головными болями, 78 процентов потеряли обоняние и 74 процента страдали ангиной.

Наиболее распространенными симптомами среди 25 детей, которые испытывали симптомы до восьми недель, были потеря обоняния (84 процента, головная боль (80 процентов), боль в горле (80 процентов) и усталость (76 процентов).

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child and Adolescent Health, также показало, что у детей старшего возраста симптомы более длительные, чем у детей младше 12 лет.

Профессор Дункан сказал: «Семьи обнадеживают, узнав, что те дети, которые действительно заболевают COVID-19, вряд ли будут страдать от длительных последствий.

«Тем не менее, наше исследование подтверждает, что у небольшого числа детей наблюдается более продолжительное заболевание COVID-19, хотя и эти дети обычно выздоравливают со временем».

Доктор Эрика Молтени, первый автор исследования из Королевского колледжа Лондона, отметила: «Мы обнаружили, что почти четверть детей с симптомами, положительными на COVID-19 во время второй волны в Великобритании, не сообщали об основных симптомах, что свидетельствует о необходимости политики Великобритании в области тестирования. пересмотр ».

Исследователи также сравнили детей с положительным результатом на COVID-19 с детьми с другими заболеваниями и обнаружили, что дети с Covid с большей вероятностью болеют дольше четырех недель, но дети с другими заболеваниями, вероятно, будут испытывать больше симптомов в течение четырех недель. отметка недели.

Доктор Майкл Абсуд, старший автор исследования, отметил: «Наши данные показали, что другие болезни, такие как простуда и грипп, также могут иметь длительные симптомы у детей.

«Это важно учитывать при планировании услуг педиатрического здравоохранения во время пандемии и после нее.

«Это будет особенно важно, учитывая, что распространенность этих заболеваний, вероятно, увеличится, поскольку меры физического дистанцирования, принятые для предотвращения распространения COVID-19, будут ослаблены».

Учитывая временные рамки данных, исследователи отметили, что исследование не показало, как результаты отражаются на варианте Delta COVID-19, который начал доминировать с мая.

Кроме того, в исследовании не изучался риск миокардита, состояния, характеризующегося воспалением сердца, которое, по данным американских исследований, было повышено у пациентов с COVID-19 в возрасте от 12 до 17 лет.

Доктор Абсуд добавил, что результаты подтверждают недавнюю рекомендацию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации о том, что дети старше 12 лет в Великобритании будут получать вакцину только в том случае, если они клинически крайне уязвимы или живут с кем-то из группы риска.

В настоящее время вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет рекомендуется только тем, у кого есть сопутствующие заболевания или которые живут с другими людьми из группы повышенного риска.

Доктор Джун Рейн, глава Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, в котором действуют правила, согласно которым уколы Pfizer безопасны для людей в возрасте от 12 до 15 лет, сказала: «Мы по-прежнему советуем, что преимущества вакцинации перевешивают риски для большинства людей."

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