Длительный ковид у детей: четыре признака того, что ваш ребенок может страдать

Почти 400000 взрослых страдают от длительного коронавируса более года. Новое исследование, однако, показало, что более 34000 детей также могут страдать от этого синдрома. Исследование показало, что у детей младшего возраста с длительным Covid преобладают четыре общих симптома.
Согласно опросу, проведенному Управлением национальной статистики, от длительного Covid пострадали 11 000 детей в возрасте от 2 до 11 лет и 23 000 детей в возрасте от 12 до 16 лет. вряд ли заболеет синдромом. Не существует общепринятого определения продолжительного Covid, но оно охватывает широкий спектр симптомов, включая мышечную боль, мозговой туман и усталость, пишет express.co.uk.
Новое исследование выявило четыре симптома, которые наиболее распространены у детей, инфицированных COVID-19, с сохраняющимися симптомами.
Исследование, проведенное учеными из Королевского колледжа Лондона, основывалось на данных 1734 детей в возрасте от 5 до 17 лет, зарегистрированных в приложении Zoe Covid Study.
Анализ был основан на данных, собранных в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года, что совпало с повторным открытием школ осенью и пиком зимней волны вируса в Великобритании.
Исследование показало, что у каждого 20-го ребенка с COVID-19 с длительным Covid симптомы продолжают проявляться после четырех недель.
Из всех обследованных детей с положительным результатом на COVID-19 у 77 симптомы наблюдались в течение четырех или более недель.
Исследователи отметили, что 84 процента страдали усталостью, 78 процентов страдали головными болями, 78 процентов потеряли обоняние и 74 процента страдали ангиной.
Наиболее распространенными симптомами среди 25 детей, которые испытывали симптомы до восьми недель, были потеря обоняния (84 процента, головная боль (80 процентов), боль в горле (80 процентов) и усталость (76 процентов).
Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Child and Adolescent Health, также показало, что у детей старшего возраста симптомы более длительные, чем у детей младше 12 лет.
Профессор Дункан сказал: «Семьи обнадеживают, узнав, что те дети, которые действительно заболевают COVID-19, вряд ли будут страдать от длительных последствий.
«Тем не менее, наше исследование подтверждает, что у небольшого числа детей наблюдается более продолжительное заболевание COVID-19, хотя и эти дети обычно выздоравливают со временем».
Доктор Эрика Молтени, первый автор исследования из Королевского колледжа Лондона, отметила: «Мы обнаружили, что почти четверть детей с симптомами, положительными на COVID-19 во время второй волны в Великобритании, не сообщали об основных симптомах, что свидетельствует о необходимости политики Великобритании в области тестирования. пересмотр ».
Исследователи также сравнили детей с положительным результатом на COVID-19 с детьми с другими заболеваниями и обнаружили, что дети с Covid с большей вероятностью болеют дольше четырех недель, но дети с другими заболеваниями, вероятно, будут испытывать больше симптомов в течение четырех недель. отметка недели.
Доктор Майкл Абсуд, старший автор исследования, отметил: «Наши данные показали, что другие болезни, такие как простуда и грипп, также могут иметь длительные симптомы у детей.
«Это важно учитывать при планировании услуг педиатрического здравоохранения во время пандемии и после нее.
«Это будет особенно важно, учитывая, что распространенность этих заболеваний, вероятно, увеличится, поскольку меры физического дистанцирования, принятые для предотвращения распространения COVID-19, будут ослаблены».
Учитывая временные рамки данных, исследователи отметили, что исследование не показало, как результаты отражаются на варианте Delta COVID-19, который начал доминировать с мая.
Кроме того, в исследовании не изучался риск миокардита, состояния, характеризующегося воспалением сердца, которое, по данным американских исследований, было повышено у пациентов с COVID-19 в возрасте от 12 до 17 лет.
Доктор Абсуд добавил, что результаты подтверждают недавнюю рекомендацию Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации о том, что дети старше 12 лет в Великобритании будут получать вакцину только в том случае, если они клинически крайне уязвимы или живут с кем-то из группы риска.
В настоящее время вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет рекомендуется только тем, у кого есть сопутствующие заболевания или которые живут с другими людьми из группы повышенного риска.
Доктор Джун Рейн, глава Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения, в котором действуют правила, согласно которым уколы Pfizer безопасны для людей в возрасте от 12 до 15 лет, сказала: «Мы по-прежнему советуем, что преимущества вакцинации перевешивают риски для большинства людей."