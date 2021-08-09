Магнитная буря 9 августа 2021 года: как прожить день метеопатам накануне мощнейшего геоудара

Ровно сутки остались до мощного геомагнитного удара, который прогнозировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца на 10 августа 2021 года.
Как пережили геоудар 7 августа наши читатели?
Мария: С таблеткой уснула.
Наталья: 2 таблетки валерьяны помогли уснуть.
Ирина: Сегодня спала, утром встала и снова легла поспать.
Игорь: До 6 утра не спал.
Каким будет же магнитное излучение светила сегодня, 9 августа?
День будет с небольшими качелями – перепады ожидают метеозависимых людей.
Основные удары придутся на полночь по Москве и в Сибири в 4 часа утра, далее весь день будут небольшие возмущения, передышка наступит с 12.00 до 15.00 по московскому времени, и по новосибирскому с 16.00 до 21.00.
Далее опять будет более сильное колебание – в 21.00 (Москва) и 1 час ночи (Новосибирск).
Еще одна сильная буря придется на 24 августа.
Как облегчить состояние метеопатам в дни магнитных бурь?
- Следите за своим артериальным давлением. И обязательно принимайте препараты, которые вам назначил врач.
- Если будет мигрень, то примите таблетку, ложитесь в темной, хорошо проветриваемой комнате. Ведь даже небольшой шум будет доставлять вам мучительные ощущения.
- Пейте чистую воду, в которую можно добавить лимон.
- Не переедайте.
- Высыпайтесь.
- Не ходите в людные места.
- Исключите все ссоры и общение с конфликтными людьми.
- Оставайтесь с нами. Мы будем вам рассказывать о предстоящих ударах солнца.
Желаем вам, чтобы все геоудары 9 августа прошли мимо, а вы были радостны и здоровы!