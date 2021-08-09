Магнитная буря 9 августа 2021 года: как прожить день метеопатам накануне мощнейшего геоудара
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Магнитная буря 9 августа 2021 года: как прожить день метеопатам накануне мощнейшего геоудара

5:45:408/9/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Основные удары придутся на полночь по Москве и в Сибири в 4 часа утра.

День будет с небольшими качелями – перепады ожидают метеозависимых людей
День будет с небольшими качелями – перепады ожидают метеозависимых людей
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Ровно сутки остались до мощного геомагнитного удара, который прогнозировала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца на 10 августа 2021 года.

Как пережили геоудар 7 августа наши читатели?

Мария: С таблеткой уснула.

Наталья: 2 таблетки валерьяны помогли уснуть.

Ирина: Сегодня спала, утром встала и снова легла поспать.

Игорь: До 6 утра не спал.

Каким будет же магнитное излучение светила сегодня, 9 августа?

День будет с небольшими качелями – перепады ожидают метеозависимых людей.

Основные удары придутся на полночь по Москве и в Сибири в 4 часа утра, далее весь день будут небольшие возмущения, передышка наступит с 12.00 до 15.00 по московскому времени, и по новосибирскому с 16.00 до 21.00.

Далее опять будет более сильное колебание – в 21.00 (Москва) и 1 час ночи (Новосибирск).

Еще одна сильная буря придется на 24 августа.

Как облегчить состояние метеопатам в дни магнитных бурь?


  1. Следите за своим артериальным давлением. И обязательно принимайте препараты, которые вам назначил врач.
  2. Если будет мигрень, то примите таблетку, ложитесь в темной, хорошо проветриваемой комнате. Ведь даже небольшой шум будет доставлять вам мучительные ощущения.
  3. Пейте чистую воду, в которую можно добавить лимон.
  4. Не переедайте.
  5. Высыпайтесь.
  6. Не ходите в людные места.
  7. Исключите все ссоры и общение с конфликтными людьми.
  8. Оставайтесь с нами. Мы будем вам рассказывать о предстоящих ударах солнца.

Желаем вам, чтобы все геоудары 9 августа прошли мимо, а вы были радостны и здоровы!

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