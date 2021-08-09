Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа
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09.08
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Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа

8:56:488/9/2021Фото: Минздрав НСО
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Всего в городе зарегистрировано 2167 случаев коронавирусной инфекции.

Новые данные о зараженных в Бердске
Новые данные о зараженных в Бердске
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 9 августа Бердске под медицинским наблюдением находятся 805 жителей. За прошедшие сутки взято 100 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2015 бердчан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2167 случаев коронавирусной инфекции.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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