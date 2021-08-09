Свежие данные о зараженных коронавирусом в Бердске обнародовал оперштаб 9 августа

По данным оперативного штаба на 9 августа Бердске под медицинским наблюдением находятся 805 жителей. За прошедшие сутки взято 100 тестов на вирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2015 бердчан. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2167 случаев коронавирусной инфекции.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».