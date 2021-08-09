Когда начнется массовая вакцинация детей от коронавируса, ответил глава "Вектора"

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что говорить о массовой вакцинации детей пока рано. Об этом он рассказал в эфире телеканала Россия-1.
- Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче, - отметил он.
Максютов добавил, что несовершеннолетних все равно требуется защитить от COVID-19, поскольку новые варианты могут оказаться более опасными для них.