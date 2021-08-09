Умерла звезда «Папиных дочек» и «Моей прекрасной няни» Татьяна Жукова-Киртбая

В понедельник, 9 августа, не стало Татьяны Жуковой-Киртбая, заслуженной артистки РСФСР, актрисы «Содружества актёров Таганки». Российской и советской актриса театра и кино не стало на в 82-м году жизни, об этом стало известно из сообщения пресс-служба театра "Содружества актеров Таганки".
Татьяна Жукова-Киртбая родилась 24 октября 1939 года, закончила ГИТИС, работала в новосибирском театре "Красный факел".
С 1966 года Татьяна Ивановна служила в Театре на Таганке, а в 1992 перешла в театр «Содружество актёров Таганки». На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. В коллективе «Содружества актёров Таганки» Татьяну Ивановну считали настоящей хранительницей профессиональных традиций. Она была наставником для многих молодых актеров.
В театре «Содружество актеров Таганки» актриса играла роли в спектаклях «ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)», «Эй, живая душа, отзовись!», «Иванов», «Мисс и мафия» и других постановках.
Актриса известно по множеству ролей в более чем 100 фильмах и сериалах - «Москва слезам не верит» (играла роль работника химчистки Полины), «Моя прекрасная няня» (баба Сима), «Счастливы вместе» (эпизодическая роль), «Папины дочки» (Евфросинья Жихарева) и «Воронины» (эпизодическая роль).
В Кабачке «13 стульев», Татьяна Ивановна играла пани Ядвигу — сестру супруги директора кабачка, это был один из самых популярных проектов на телевидении в конце 70-х годов прошлого века.
В 2020 году «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность» Татьяну Жукову-Киртбая наградили орденом Дружбы. Признание зрителей и поклонников она получила как «самая красивая и талантливая бабушка».