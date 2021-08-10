Можно ли после “Спутника V” прививаться другой вакциной?
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Можно ли после “Спутника V” прививаться другой вакциной?

9:42:108/10/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Сейчас на территории всей страны первую дозу вакцины получили почти 39 миллионов человек.

коронавирус, пандемия, COVID-19
“Спутник V” состоит из двух доз - компонентов
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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На фоне масштабной вакцинации против коронавируса возникает много вопросов по поводу действия прививок, когда их лучше делать, какой препарат выбрать и т.д. О том, можно ли после “Спутника V” прививаться другой вакциной - в нашем материале.

Сейчас самый распространенный препарат против коронавируса в России - “Спутник V”. Его раньше разработали, он прошел все клинические испытания, вакцину используют более чем в 60 государствах мира, кроме этого авторитетный журнал Lancet дал ей хороший отзыв, оценивая эффективность препарата 91%. “Спутник V” состоит из двух доз - компонентов, поэтому делать укол нужно дважды с интервалом в три недели. При этом, если человек получил первую дозу “Спутника”, то нельзя делать вторую прививку другой вакциной. По словам специалистов, препараты против ковида не просто так состоят из двух доз - они нужны, чтобы в сочетании дополнять друг друга и давать максимальный эффект. Если же привиться повторно другим препаратом, то, скорее всего, хорошего и мощного иммунитета не будет.

В начале июня в Министерстве здравоохранения сообщили, что, возможно, после “Спутника” придется ревакцинироваться иным препаратом, которых сейчас в России три, однако для этих целей подходят “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”, потому что “Спутник Лайт” используется, в основном, для тех, кто недавно переболел коронавирусом. Ранее о том, что снова делать прививку “Спутником” нельзя говорили в Роспотребнадзоре. Отмечается, что на данном этапе пока недостаточно исследований, которые бы отвечали на вопрос, каким препаратом лучше повторно вакцинироваться. По мнению разработчиков “КовиВак”, именно эта прививка лучше всего подходит для ревакцинации, из-за того, что при первом введении может не дать необходимый иммунитет, но при ревакцинации сформирует достаточное количество антител.

Сейчас на территории всей страны первую дозу вакцины получили почти 39 миллионов человек. Тех, которые вакцинировались полностью - 27 с половиной миллионов. Как отмечают специалисты, во время неблагоприятной ситуации с коронавирусом, когда число заболевших только возрастает, делать прививку нужно каждые полгода. Если эпидемия стихает, то достаточно пройти вакцинацию один раз.

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пандемиякоронавирусCOVID-19 вакцина
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