Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 10 августа

По данным оперативного штаба на 10 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 776 жителей. За прошедшие сутки взят 191 тест на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 020. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2174 случая коронавирусной инфекции.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».