Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 10 августа
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Новые данные о зараженных коронавирусом в Бердске за сутки на 10 августа

9:11:258/10/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2174 случая коронавирусной инфекции.

Зараженных становится все еще больше
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 10 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 776 жителей. За прошедшие сутки взят 191 тест на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 020. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2174 случая коронавирусной инфекции.

В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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