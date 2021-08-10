Главврач ЦГБ Алла Дробинская: жители Бердска не ставят прививки против коронавируса по выходным
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Главврач ЦГБ Алла Дробинская: жители Бердска не ставят прививки против коронавируса по выходным

2:32:038/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В минувшее воскресенье лишь шесть горожан пришли на вакцинацию.

Жительница Бердска поставила вакцину против коронавируса
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская рассказала, что всего лишь шесть горожан пришли на вакцинацию против коронавируса в воскресенье, 8 августа. По ее словам, в выходные дни фиксируется очень низкий показатель по вакцинации. Всего в Бердске с начала кампании по вакцинации первым компонентом было вакцинировано 21 675 человек, полностью прошли курс вакцинирования 18 252 бердчанина.

- На сегодняшний день во всех пунктах вакцинации города имеется достаточное количество вакцин Спутник V, Спутник-Лайт и ЭпиВакКорона. Специалисты Бердской центральной городской больницы активно сотрудничают с предприятиями города выезжая на вакцинацию жителей по месту их работы, - рассказала Алла Николаевна.

Также Алла Дробинская отметила, что на сегодняшний день подготовлены и переданы в Минздрав Новосибирской области все документы по финансовым расчетам предполагаемых работ в филиале поликлиники №2 на Белокаменном. Поскольку в помещении планируется установить перегородки и двери для создания кабинетов, необходимо провести расчет всех работ. По ее словам, в 11 августа ожидается положительный ответ из Минздрава.

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