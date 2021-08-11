Возможно ли глобальное искоренение коронавируса, ответили эксперты
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Возможно ли глобальное искоренение коронавируса, ответили эксперты

1:01:588/11/2021Фото: pixabay.com
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По сравнению с оспой и полиомиелитом технические проблемы искоренения COVID-19 включают плохое принятие вакцины и появление более высоконаследственных вариантов.

В отличие от оспы и полиомиелита, COVID-19 также выигрывает от дополнительного воздействия мер общественного здравоохранения
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Глобальное искоренение COVID-19, вероятно, осуществимо, и в большей степени, чем в случае полиомиелита, хотя и значительно меньше, чем это было в случае оспы, предполагает сравнительную оценку технических, социально-политических и экономических факторов для всех трех инфекций, опубликованную в онлайн-журнал BMJ Global Health .

Вакцинация, меры общественного здравоохранения и глобальная заинтересованность в достижении этой цели в результате огромного финансового и социального хаоса, вызванного пандемией коронавируса, делают возможным искоренение.

Но основные проблемы заключаются в обеспечении достаточно высокого охвата вакцинацией и способности достаточно быстро реагировать на варианты, которые могут ускользнуть от иммунитета, говорят авторы.

Чтобы оценить осуществимость искоренения COVID-19, определяемого как «постоянное снижение до нуля всемирной заболеваемости инфекцией, вызываемой конкретным агентом, в результате преднамеренных усилий», авторы сравнили ее с двумя другими вирусными бедствиями, от которых применялись вакцины. / доступны - оспа и полиомиелит - с использованием ряда технических, социально-политических и экономических факторов , которые могут помочь в достижении этой цели, сообщает medicalxpress.com.

Они использовали трехбалльную систему оценки для каждой из 17 переменных. К ним относятся: такие факторы, как наличие безопасной и эффективной вакцины; пожизненный иммунитет; влияние мер общественного здравоохранения; эффективное государственное управление сообщениями об инфекционном контроле; озабоченность политиков и общественности экономическими и социальными последствиями инфекции; и общественное признание мер инфекционного контроля.

Оспа была объявлена ​​искорененной в 1980 году, и два из трех серотипов полиовируса также были ликвидированы во всем мире.

Средние (общие) баллы в анализе составили 2,7 (43/48) для оспы, 1,6 (28/51) для COVID-19 и 1,5 (26/51) для полиомиелита.

«Хотя наш анализ является предварительным усилием с различными субъективными компонентами, он, похоже, ставит искоренение COVID-19 в реальность, особенно с точки зрения технической осуществимости», - пишут они.

Они признают, что по сравнению с оспой и полиомиелитом технические проблемы искоренения COVID-19 включают плохое принятие вакцины и появление более высоконаследственных вариантов, которые могут ускользнуть от иммунитета, потенциально опережая глобальные программы вакцинации.

«Тем не менее, конечно, существуют пределы вирусной эволюции, поэтому мы можем ожидать, что вирус в конечном итоге достигнет максимальной пригодности, и можно будет разработать новые вакцины», - объясняют они.

«Другими проблемами могут быть высокие первоначальные затраты (на вакцинацию и модернизацию систем здравоохранения) и достижение необходимого международного сотрудничества перед лицом« вакцинного национализма »и опосредованной государством« антинаучной агрессии »», - признают они.

Сохранение вируса в резервуарах для животных также может помешать усилиям по его искоренению, но, по их мнению, это не является серьезной проблемой.

С другой стороны, существует глобальная воля к борьбе с инфекцией. Они отмечают, что массовые последствия COVID-19 для здоровья, общества и экономики в большинстве стран мира вызвали «беспрецедентный глобальный интерес к борьбе с болезнями и массовые инвестиции в вакцинацию против пандемии».

И в отличие от оспы и полиомиелита, COVID-19 также выигрывает от дополнительного воздействия мер общественного здравоохранения, таких как пограничный контроль, социальное дистанцирование, отслеживание контактов и ношение масок, которые могут быть очень эффективными при правильном развертывании.

По их мнению, модернизация систем здравоохранения для избавления от вируса также может помочь в борьбе с другими инфекциями и даже помочь искоренить корь.

«В совокупности эти факторы могут означать, что анализ« ожидаемой ценности »может в конечном итоге оценить, что выгоды перевешивают затраты, даже если искоренение занимает много лет и имеет значительный риск неудачи», - пишут они.

Ликвидация COVID-19, определяемая как «снижение до нуля случаев инфекции, вызванной конкретным агентом в определенной географической области в результате преднамеренных усилий», была достигнута и поддерживалась в течение длительного времени в нескольких юрисдикциях в Азии. Они отмечают, что Тихоокеанский регион является доказательством того, что глобальное искоренение технически возможно.

Они признают, что их исследование является предварительным и требуется более обширная и глубокая работа. Они заключают, что Всемирная организация здравоохранения или коалиция агентств национального уровня, работающих совместно, должны официально рассмотреть возможность и желательность попытки искоренить COVID-19.

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