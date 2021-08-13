Восстанавливаются ли легкие после поражения от коронавируса? При каком проценте поражения?
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13.08
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Восстанавливаются ли легкие после поражения от коронавируса? При каком проценте поражения?

11:59:188/13/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Возможность лёгких к самоизлечению заметили австрийские учёные.

Процессы, происходящие в лёгких после попадания туда вируса, зависят от особенностей организма человека
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Попадая в организм, коронавирус не всегда покидает его бесследно. Неделями и месяцами выздоровевшие чувствуют последствия заболевания. Особо часто коронавирус поражает лёгкие. Технически, этот парный орган страдает не от самого вируса, а от агрессивной работы иммунитета по его устранению. Статистика говорит, что поражения лёгких встречаются у каждого 7-го переболевшего.
Человек, чья лёгочная ткань поражена, может долгое время не чувствовать недугов. Кашель – далеко не постоянный спутник коронавируса. Судить о насыщении крови кислородом можно лишь по сатурации, но не каждый заболевший может измерить её в домашних условиях.

Поражение
Процессы, происходящие в лёгких после попадания туда вируса, зависят от особенностей организма человека. У кого-то воспаление заставляет альвеолы заполняться жидкостью вместо воздуха. Другие получают бактериальную пневмонию параллельно с вирусной. Результат один – нарушение газообмена и кислородное голодание.
Чем сильнее поражение, тем вероятнее наступит фиброз. Явление в публикации «Комсомольской правды» объяснял профессор РАН и врач-пульмонолог Кирилл Зыков. При фиброзе часть ткани лёгких заменяется соединительной, чтобы заполнить место поражённых альвеол.
Риски фиброза резко увеличиваются, когда ущерб лёгким превысил 25%.

Восстановление
Возможность лёгких к самоизлечению заметили австрийские учёные из Университетской клиники Инсбрука ещё летом 2020-го. Тогда в группе из 86-ти пациентов больше половины полностью восстановили лёгкие за 12 недель. Повреждённая ткань сначала зарубцовывалась, а затем возвращалась к норме. Позже американские исследователи из Центра Джонса Хопкинса заметили, что при более тяжёлых случаях на восстановление уходит от 3-х до 12-ти месяцев.
«Доковидные» исследования людей с пневмониями показали, что через год восстановление лёгких прекращается. Участки соединительной ткани, которые не исчезли в первый год после тяжёлого фиброза, остаются такими на всю жизнь.

Проценты и прогнозы
Говорить с уверенностью, какой процент насколько быстро восстановится, нельзя. Большое влияние здесь у внутренних и внешних факторов жизни пациента. Прогнозы медиков по степеням лишь примерно отражают ситуацию.
Степень 1, соответствующая поражениям в 5-25%, проходит для человека бесследно в течение месяца. Степень 2, охватывающая поражения в 25-50% тоже пользуется оптимистичным прогнозом. Но на 2-3 месяца понадобится заняться реабилитацией: включить в рацион витамины, полезные жирные кислоты, выполнять дыхательные упражнения.
Лёгкие поражены на 50-75% – значит можно говорить о степени 3. Восстановиться полностью здесь сложнее, реабилитацию важно продолжать 6-8 месяцев. При наличии вредных привычек или сопутствующих заболеваний, поражение может оставить и «вечный» след в виде быстрого наступления одышки при нагрузке.
Смертельно опасная степень 4 «сжигает» лёгкие практически полностью. Лечение проходит в реанимации, потом – в стационаре, затем наступает реабилитация. Но и она не вычеркнет из жизни ущерб лёгочной ткани. Одышка может годами сопровождать человека даже в покое.

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