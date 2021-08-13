Умер всемирно известный математик Анатолий Коновалов в Новосибирске
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Умер всемирно известный математик Анатолий Коновалов в Новосибирске

9:43:048/13/2021Фото: Дом Учёных СО РАН
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Много лет он возглавлял Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.

Анатолий Коновалов умер после продолжительной болезни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Новосибирске умер Анатолий Коновалов - всемирно известный математик. О его смерти стало известно в пятницу, 13 августа. Ученый умер в возрасте 85 лет, известно, что он долго болел.

Анатолий Коновалов - ученый с мировой известностью, математик, механик, крупнейший специалист в области вычислительной математики и математического моделирования. Он является автором и соавтором более 100 научных работ. Много лет он возглавлял Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.

Анатолий Коновалов награждался различными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Государственная премия СССР и премия правительства РФ в области образования.

Общая теория метода фиктивных областей создана ученым совместно с его учениками, она позволила предложить и обосновать новый алгоритм построения локально-двусторонних приближений для решений прямых и спектральных задач математической физики. Утрата столь маститого ученого для Новосибирска, Сибири и всей России - невосполнима.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Коновалова.

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