Умер всемирно известный математик Анатолий Коновалов в Новосибирске

В Новосибирске умер Анатолий Коновалов - всемирно известный математик. О его смерти стало известно в пятницу, 13 августа. Ученый умер в возрасте 85 лет, известно, что он долго болел.
Анатолий Коновалов - ученый с мировой известностью, математик, механик, крупнейший специалист в области вычислительной математики и математического моделирования. Он является автором и соавтором более 100 научных работ. Много лет он возглавлял Институт вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН.
Анатолий Коновалов награждался различными наградами, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Государственная премия СССР и премия правительства РФ в области образования.
Общая теория метода фиктивных областей создана ученым совместно с его учениками, она позволила предложить и обосновать новый алгоритм построения локально-двусторонних приближений для решений прямых и спектральных задач математической физики. Утрата столь маститого ученого для Новосибирска, Сибири и всей России - невосполнима.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Анатолия Коновалова.