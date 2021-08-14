Четыре ребенка скончались от коронавируса с начала пандемии в Новосибирской области

Минздрав Новосибирской области раскрыл данные о количестве умерших детей с коронавирусом. Уточняется, что все умершие дети имели тяжелые задолевания.
С марта 2020 года в регионе скончались четыре ребенка с диагнозом "ковид", сообщали и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.
“По данным на 12 августа 2021 года в период 2020-2021 годов в Новосибирской области зарегистрировано четыре летальных случая среди детей с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на фоне тяжелых патологий”, - цитирует Аксенову МК.
С начала первой волны пандемии в регионе коронавирус был диагностирован у 4146 детей. Сейчас в ковидном госпитале с подозрением на коронавирусом или с подтвержденным диагнозом находятся 62 ребенка.
Как сообщалось ранее, прошлом году умер 12-летний мальчик с генетическим заболеванием. В июле 2021 года скончалась двухмесячная девочка. Причина ее смерти еще устанавливается хотя в справке о смерти указано, что она болела COVID-19 и пневмонией.
"Курьер. Среда. Бердск" сообщал со ссылкой на главврача Бердской ЦГБ Аллу Дробинскую, что с июня двое малышей из Бердска госпитализированы с ковидом в новосибирский инфекционный стационар.