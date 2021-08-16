Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается
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Интраназальная вакцина может блокировать COVID-19 там, где он начинается

6:00:358/16/2021Фото: pixabay.com
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Исследования ученых Ланкастерского университета по созданию вакцины против COVID-19, которую можно вводить через нос, сделали значительный шаг вперед.

Вакцина основана на распространенном вирусе домашней птицы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Доклинические испытания интраназальной вакцины на животных показали снижение как воздействия самой болезни, так и передачи вируса .

Результаты, опубликованные сегодня в журнале iScience, открывают путь к решению проблем глобального здравоохранения и неравенства в отношении вакцин.

Исследователи иммунизировали хомяков двумя дозами вакцины и обнаружили, что они показали полную защиту от инфекции легких , воспаления и патологических поражений после контакта с вирусом SARS-CoV-2.

Важно отметить, что две дозы интраназальной вакцины значительно уменьшили распространение вируса из носа и легких хомяков, что позволяет предположить, что вакцина может контролировать инфекцию в месте инокуляции. Это должно предотвратить как клиническое заболевание, так и передачу вируса, чтобы остановить распространение пандемии COVID-19, сообщает портал medicalxpress.com.

Вирусолог доктор Мухаммад Мунир руководил исследованием и работал вместе с группой ученых из Ланкастерского университета в сотрудничестве с исследователями из Техасского института биомедицинских исследований, США.

Доктор Мунир сказал: «Наши исследования демонстрируют, что индукция местного иммунного ответа в точке проникновения SARS-CoV-2 может не только ограничить клиническое заболевание, но также - и, что, возможно, даже более важно - передачу вируса от инфицированного человека. незараженным лицам ".

Хотя инъекционные вакцины позволяют значительно снизить количество госпитализаций и смертей, в настоящее время нет зарегистрированной интраназальной вакцины против COVID-19. Доктор Мунир сказал: «После того, как мы ввели вакцину в носы хомякам, а затем заразили их SARS-CoV-2, мы почти не обнаружили репликации вируса в легких и носовой жидкости этих животных. В отличие от животных, которым вводили нормальный NDV. показали легко обнаруживаемую репликацию вируса SARS-CoV-2 в легких и носовых смывах».

Вакцина основана на распространенном вирусе домашней птицы, называемом вирусом болезни Ньюкасла (NDV), который может размножаться у людей, но безвреден. Ученые разработали NDV для производства шиповых белков вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, заставляя организм вырабатывать иммунный ответ против SARS-CoV-2.

Вакцина вызвала у животных нейтрализующие антитела против нескольких новых вариантов SARS-CoV-2, что повысило возможность широкой защиты вакцинированных лиц.

Профессор Джо Рикрофт-Мэлоун, декан факультета здравоохранения и медицины Ланкастерского университета, сказал: «Это следующий захватывающий шаг в разработке вакцины от COVID-19, которая может повысить доступность вакцины для людей. дома и по всему миру ".

Профессор Техасского института биомедицинских исследований Луис Мартинес-Собридо сказал: «Модель хомяка, разработанная в Texas Biomed для исследований SARS-CoV-2, предоставила надежную возможность для тестирования этой интраназальной вакцины, которая показывает многообещающие результаты. Наше исследование показало, что эта интраназальная вакцина был безопасным и эффективным, обеспечивая защиту хомяков от SARS-CoV-2 ».

Д-р Люси Джексон-Джонс, преподаватель Ланкастерского университета, сказала: «Мы воодушевлены масштабируемостью этой назальной вакцины, которая, как мы надеемся, будет способствовать сокращению неравенства в отношении вакцин, обеспечивая равный доступ к вакцинации во всем мире. Назальная доставка также является более привлекательной. способ доставки для детей ".

Доктор Джон Уортингтон из Ланкастерского университета сказал: «Мы все знаем о продолжающемся потенциале появления вариантов, которые могут свести на нет всю удивительную работу, проделанную NHS по внедрению существующих вакцин. Первые результаты предполагают снижение передачи в сочетании с известной легкостью производства, температурного хранения и доставки этой вакцины пациентам может реально повлиять на борьбу с пандемией в требуемых глобальных масштабах ».

Спрей для носа с вакциной предлагает несколько преимуществ по сравнению с традиционными подходами, включая неинвазивное введение, индукцию местного иммунитета, а также является альтернативой для людей, которые боятся игл или страдают другими заболеваниями.

В настоящее время зарегистрирована интраназальная вакцина против гриппа для использования человеком, поэтому эффективность введения вакцины таким способом уже доказана.

Эта вакцина также может стать недорогой альтернативой для развивающихся стран, поскольку ее можно расширить с помощью существующей глобальной инфраструктуры, которая в настоящее время используется для вакцин против вируса гриппа, предлагая наиболее экономичные поставки вакцины во всем мире.

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